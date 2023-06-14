لندن: مزاد على واحدة من أشهر لوحات غوستاف كليمت

ووصفت الدار في بيان لوحة "السيّدة ذات المروحة اليدويّة" بأنّها "ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفيّ في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عرض في أوروبا على الإطلاق".

أعلنت دار "سوذبيز" عن طرح لوحة للفنّان غوستاف كليمت، والذي يعدّ أشهر الرسّامين النمساويّين، بمزاد في لندن في حزيران/ يونيو الجاري.

ويتوقّع محلّلون أن تحقّق هذه اللوحة الشهيرة رقمًا قياسيًّا في المزادات الأوروبيّة.

وسبق أن بيعت لوحة "غابة بيرش" لكليمت لقاء 104,6 ملايين دولار خلال العام الماضي ، في مزاد أقامته كريستيز في نيويورك على لوحة بول آلن الفنّيّة.

وبلغ سعر لوحة "بركة زنبق الماء" لكلود مونيه 40,9 مليون جنيه إسترليني في مزاد لدار كريستيز في لندن في حزيران/يونيو 2008، في حين بيعت "إمبراطورية الأنوار" لرينيّة ماغريت في مقابل 59,4 مليون دنيّه استرلينيّ في مزاد لدار سوذبيز في آذار/مارس 2022.

ووصفت الدار في بيان لوحة "السيّدة ذات المروحة اليدويّة" بأنّها "ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفيّ في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عرض في أوروبا على الإطلاق".

وشرحت "سوذبيز" أنّ اللوحة، وهي من آخر لوحات كليمت الّذي توفّي عام 1918 عن عمر يناهز 55 عامًا، قد تباع مقابل 65 مليون جنيه إسترلينيّ (82 مليون يورو) في المزاد الّذي تقيمه في نيويورك في 27 حزيران/يونيو الجاري، وهو ما سيشكّل رقمًا قياسيًّا في أوروبا وفقًا لـ"سوذبيز".

أمّا أعلى سعر حاليًّا للوحة في مزاد في أوروبا فهو 65 مليون جنيه إسترلينيّ للوحة "رجل يمشي" لألبرتو جاكوميتيّ الّتي بيعت في مزاد لدار سوذبيز في شباط/فبراير 2010.