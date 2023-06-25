"فيلم لاب" فلسطين تعلن أسماء المشاريع المشاركة في برنامج "حكايات طائر الشمس"

أكدت سلامة أن المؤسسة ستعمل مع الفائزين على مدار أربعة شهور، يتم من خلالها تطوير وتجهيز هذه الأفلام لمرحلة الإنتاج من خلال خبراء عاملين بالمجال السينمائي عن طريق ورش متخصصة " كتابة السيناريو الإخراج والإنتاج

أعلنت مؤسسة "فيلم لاب" فلسطين عن أسماء مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج حكايات طائر الشمس، والذي يستهدف صناع الأفلام الشباب الذي يسعون لإنتاج محتوى أفلام موجهة للأطفال واليافعين.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين، علا سلام، إن البرنامج يستهدف صناع الأفلام الفلسطينيين والعرب نتيجة للحاجة لديهم مشاريع وأفلام متنوعة تستهدف فئة الأطفال واليافعين، وإضافة سلامة أنه وفي هذا العام تنافس أكثر من 24 فيلما من دول مختلفة في العالم.

ووفقا للبيان الصادر عن المؤسسة فإنه "بعد مسار طويل من التقييم اختارت لجنة التحكيم الخاصة في برنامج حكايات طائر الشمس في نسخته الرابعة كلا من فليم ‘سنام‘ لكل من محمود العاصي ومارك لطفي من مصر، فيلم ‘زوي الصغيرة وتشيل‘ لصانع الأفلام جميل اللحام من سورية/ كندا، فيلم ‘زيزو‘ لكل من خالد معيط، أحمد صبحي ومروة تمام من مصر، فيلم ‘مع السلامة حبيبي‘ لمحمد الشريف فلسطين/ أميركا، فيلم ‘جاد‘ لهبة الشعاري، سمويل جاجنون، وبهيجة عيسوسي من المغرب، فيلم ‘بلدوزر‘ لميرا صيداوي فلسطين - لبنان".

بوستر أسماء مشاريع الأفلام المختارة (Gettyimages)

وأكدت سلامة أن المؤسسة ستعمل مع الفائزين على مدار أربعة شهور، يتم من خلالها تطوير وتجهيز هذه الأفلام لمرحلة الإنتاج من خلال خبراء عاملين بالمجال السينمائي عن طريق ورش متخصصة " كتابة السيناريو الإخراج والإنتاج، وأضافت سلامة أنه وفي نهاية هذا المسار ستقوم لجنة تحكيم مستقلة باختيار المشروع الفائز الذي سيحصل على جائزة قيمتها 20,000 دولار أميركي.

ويذكر أن برنامج "حكايات طائر الشمس" صُمم بالتعاون مع شركة سينيفيليا انطلاقًا من الحاجة لإنتاج محتوى أفلام موجه للأطفال واليافعين بجودة عالية في المنطقة العربية، وتقدم النسخة الرابعة منه بالتعاون مع البيت الدنماركي في فلسطين والمجلس الثقافي البريطاني في القدس.