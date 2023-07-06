من الموناليزا إلى فان جوخ: أشهر سرقات الأعمال الفنية

خلال الساعات الأولى من يوم 30 آذار/ مارس 2020، اقتحم اللصوص متحف فان جوخ في أمستردام، أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم. لقد حطموا باب المدخل الزجاجي وسرقوا بسرعة تحفة فان جوخ، "حديقة بيت القسيس في نوينين في الربيع"

لطالما كانت سرقة اللوحات الباهظة الثمن من المتاحف تحديًا متكررًا عبر التاريخ، ولا تؤدي هذه الأعمال إلى خسائر مالية كبيرة فحسب، بل تحرم الجمهور أيضًا من فرصة الإعجاب بهذه الأعمال الفنية، وفي حين أن بعض الحالات، وقد أجبرت هذه الحوادث البارزة المتاحف على إعادة تقييم إجراءاتها الأمنية والاستثمار في التقنيات المتطورة لحماية مجموعاتها التي لا تقدر بثمن، حيث تعد أنظمة المراقبة المعززة وأجهزة الإنذار المتطورة والتعاون المتزايد بين المتاحف ووكالات إنفاذ القانون من بعض التدابير التي تم تنفيذها لمنع السرقات في المستقبل، ومع ذلك، فإن جاذبية الأعمال الفنية النادرة والقيمة تستمر في جذب أولئك الذين يسعون إلى الربح بشكل غير قانوني من عالم الفن.

في هذه المادة، تستعرض أشهر عمليات سرقة اللوحات عبر التاريخ، والتي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

الموناليزا - متحف اللوفر

يمكن القول إن لوحة الموناليزا، التي رسمها ليوناردو دافنشي، هي اللوحة الأكثر شهرة في العالم، في عام 1911، وضع فينتشنزو بيروجيا، العامل الإيطالي والموظف السابق في متحف اللوفر، خطة لسرقة التحفة الفنية الشهيرة، حيث اختبأ بيروجيا طوال الليل داخل المتحف، وخرج ببساطة في صباح اليوم التالي، مخفيًا اللوحة تحت ملابسه، حيث أحدثت السرقة ضجة دولية وأدت إلى بحث واسع النطاق عن العمل الفني المفقود. تم القبض على بيروجيا في النهاية في عام 1913 عندما حاول بيع اللوحة لتاجر فنون في إيطاليا. أعيدت لوحة الموناليزا إلى متحف اللوفر، وأدى الحادث إلى تعزيزات أمنية كبيرة في المتحف.

متحف إيزابيلا ستيوارت

في 18 مارس 1990، تمكن رجلان كانا متنكرين بزي ضباط شرطة من الوصول إلى متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر، وهو كنز فني دفين في بوسطن، ماساتشوستس، وتمكنوا من التغلب على الحراس، عن طريق لصقهم بالشريط اللاصق وتركهم مقيدين في القبو، وشرع اللصوص في سرقة 13 عملًا فنيًا، بما في ذلك لوحة "الحفلة الموسيقية" لفيرمير و "العاصفة على بحيرة طبريا" لرامبرانت.

قدرت قيمة اللوحات المسروقة بحوالي 500 مليون دولار. على الرغم من التحقيقات المكثفة والمكافآت الجوهرية، لا تزال الأعمال الفنية المسروقة مفقودة حتى يومنا هذا، مما يجعلها واحدة من أشهر سرقات الفن التي لم يتم حلها في التاريخ.

"الصرخة" - متحف مونش

سرقت تحفة إدوارد مونش الشهيرة، "الصرخة" من متحف مونش في أوسلو، النرويج، في 22 أغسطس 2004، حيث اقتحم مسلحان مقنعان المتحف بوقاحة أثناء ساعات العمل، وتهديد موظفي المتحف والزوار بالأسلحة النارية، وانتزعوا "الصرخة" ولوحة أخرى لمونش "مادونا" قبل أن يفروا من مكان الحادث في سيارة. تم العثور على الأعمال الفنية المسروقة بعد تحقيق مكثف في عام 2006، وتمت إدانة الجناة، وأعيدت اللوحات إلى المتحف.

متحف فان جوخ

خلال الساعات الأولى من يوم 30 آذار/ مارس 2020، اقتحم اللصوص متحف فان جوخ في أمستردام، أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم. لقد حطموا باب المدخل الزجاجي وسرقوا بسرعة تحفة فان جوخ، "حديقة بيت القسيس في نوينين في الربيع". تم استرداد العمل الفني المسروق، الذي تقدر قيمته بنحو 6 ملايين يورو (7 ملايين دولار)، في وقت لاحق في يونيو 2020 خلال عملية في إيطاليا. تم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص فيما يتعلق بالسرقة، وأعيدت اللوحة إلى متحف فان جوخ.