"مدى الكرمل" يختتم دورته الثامنة لسمينار ومنح دعم مهارات

يُوْلي السمينار أهمّيّة لتطوير المنظور النقديّ لدى المشارِكين والمشارِكات فيه، والتعرُّف على مفهوم الحقل المعرفيّ والمناهج البحثيّة، وتطوير مهاراتهم البحثيّة والنظريّة حين بَلْوَرتهم لإسهاماتهم النظريّة، ولا سيّما مقاربتهم للقضايا المتعلّقة بالمجتمع الفلسطينيّ.

اختتم مركز مدى الكرمل الدورة الثامنة من سمينار ومنح دعم مهارات البحث لدى طلبة الدراسات العليا الفلسطينيّين، وهو سمينار يُواظب المركز على عَقده سنويًّا بغية تشكيل حيّز أكاديميّ جامع لطلبة الدكتوراه والماجستير على طرفَيِ الخطّ الأخضر يَكونُ حيّزًا داعمًا ووطنيًّا.

ويهتمّ السمينار بتوفير إطار يناقش فيه الطلبة أبحاثهم وكتاباتهم وتخبُّطاتهم الفكريّة خلال مسيرتهم الأكاديميّة والمعرفيّة، ويتلقَّوْن فيه التدريب والنُّصح والإرشاد من أكاديميّين ومحاضرين فلسطينيّين.

وعلى نحوٍ خاصّ، يُوْلي السمينار أهمّيّة لتطوير المنظور النقديّ لدى المشارِكين والمشارِكات فيه، والتعرُّف على مفهوم الحقل المعرفيّ والمناهج البحثيّة، وتطوير مهاراتهم البحثيّة والنظريّة حين بَلْوَرتهم لإسهاماتهم النظريّة، ولا سيّما مقاربتهم للقضايا المتعلّقة بالمجتمع الفلسطينيّ.

وقال الطالب المشارك في السمينار، شهاب إدريس، في تعليق من أفضل ما يعكس هذه الروح التي يحاول المركز أن يبثّها في سميناره: "بالجامعة الإسرائيليّة أنا بَكون فلسطينيّ، وبمركز مدى الكرمل أنا بَكون شهاب، وهذا بعطيني إمكانيّة أكون باحث أفضل".

وأدارَ سمينار هذا العام المديرُ العامّ لمركز مدى الكرمل، د. مهنّد مصطفى، وهو مَن افتتحه أيضًا بلقاء تعارُف لتأطير أهداف السمينار، قدّم خلاله أيضًا مُحاضَرة حول هدف وجوهر الإطار النظريّ في الرسائل الجامعيّة. نسّقت السمينارَ أفنان كناعنة -مُنسّقةُ برنامج دعم طلبة الدراسات العليا في المركز.

وشارك في السمينار هذا العامَ أربعة عشر طالبًا وطالبة، وهُم: نيفين شريم، طالبة ماجستير في برنامج الدراسات العربيّة المعاصرة في جامعة بير زيت؛ عبد الإله معلواني، طالب دكتوراة في قسم العلوم السياسيّة في جامعة بن غـوريون؛ هناء خليفة يونس، طالبة الدكتوراه في قسم القيادة والسياسة التربويّة بجامعة حيفا؛ نهال مدحت نجمي، طالبة الدكتوراه في قسم العلاج بالفنّ بجامعة حيفا؛ شهاب إدريس، طالب الدكتوراه في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة حيفا؛ نتالي سلامة، طالبة الدكتوراه في برنامج العلوم الاجتماعيّة بجامعة بير زيت؛ مها خليل يحيى، طالبة الدكتوراه في كلّيّة التربية (مجال القيادة والسياسة التربويّة) بجامعة حيفا؛ سامية مراد، طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربيّة بجامعة بار إيلان؛ فادية عمر، طالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربيّة بجامعة تل أبيب؛ سارة الجعبري، طالبة الدكتوراه في برنامج حلّ الصراعات بالجامعة العربيّة الأميركيّة؛ شفيقة عاصلة، طالبة الدكتوراه في قسم التاريخ بجامعة حيفا؛ لبنى التميمي، طالبة الدكتوراه في برنامج الإدارة التربويّة بالجامعة العربيّة الأميركيّة؛ مجد بربر، طالب الدكتوراه في برنامج حلّ الصراعات بالجامعة العربيّة الأميركيّة؛ ناريمان شحادة زعبي، طالبة الماجستير في قسم علم الإجرام بجامعة حيفا.

وقد استضاف السمينار هذا العام أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة تل أبيب، البروفيسور أمل جمّال، فقدّم محاضَرة حول "الحقل النظريّ في الرسائل الجامعيّة".

كذلك استضاف المركز، في لقاء آخر، المُحاضِرَ في قسم علم الاجتماع في جامعة حيفا، د. عميد صعابنة، فقدّم محاضَرة حول "المنهجيّات في الرسائل الجامعيّة".

وقدّم مصطفى، في لقاء آخَر، محاضَرة حول النشر الأكاديميّ في المجلّات العلميّة.

واستضاف السمينار المُحاضِر في العلاقات الدوليّة وفي العلوم السياسيّة في قسم السياسة، والحكْم بجامعة بن غوريون، د. منصور النصاصرة، فقدّم محاضَرة بعنوان: "توصيات وملاحَظات لتطوير الكتابة البحثيّة في الرسائل الجامعيّة: تبصُّرات من التجربة المحلّيّة والدوليّة".

وفي الختام، استضاف السمينار المُحاضِرة في علم الاجتماع ودراسات الجندر بجامعة تل أبيب، د. تغريد يحيى-يونس، التي قدّمت محاضَرة حول "إنتاج معرفة بديلة: تحدّيات وفُرَص".

وحول القيمة المضافة التي حملها السمينار، عقّبت الطالبة هناء خليفة يونس بقولها: "وأنا كثير بَفتخر، بَفتخر بهيك مُبادرات، وشكرًا على العطاء تبعكو […] [السمينار] خلّاني أفهم قدّيش بعرفش وقدّيش لازم أشتغل عحالي بَس كمان زاد عندي الدافعيّة إنّي أكمّل وإنّي أستمرّ".

إضافة إلى ذلك، حَضرَ الطلبةُ هذا العام مؤتمر مدى الكرمل السنويّ حول "العلاقات بين الفلسطينيّين في فلسطين التاريخيّة: ديناميّات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة" كجزء من مشاركتهم في السمينار.

ويهتمّ مدى الكرمل بإصدار عدد من مجلّة جدل الإلكترونيّة فيه يُسهم المشترِكون والمشترِكات في السمينار، بمقال رأي يطرح ويناقش المقولة البحثيّة الرئيسيّة التي تتضمّنها رسائلهم الجامعيّة، مُبتغيًا من هذا تطوير مهارات الكتابة البحثيّة والمعرفيّة باللغة العربيّة لدى الجيل الجديد من الباحثين والباحثات الفلسطينيّات؛ وذلك أنّهم -في الغالب- يُنتِجون معرفةً باللغة العبريّة أو الإنجليزيّة.

ويسعى المركز بذلك إلى تشجيع الطلبة على إنتاج معرفة تُضاف إلى الإنتاج المعرفيّ الفلسطينيّ لا الإسرائيليّ أو الغربيّ.

ولتحقيق هذه الغاية، عقَدَ مدى الكرمل هذا العام لقاءَيْن إضافيَّيْن بغية تجهيز الطلبة لكتابة مقالاتهم الرأي؛ في الأوّل من بينهما قدّم د. مهنّد مصطفى محاضَرة حول "كيفيّة كتابة مقالات الرأي". أمّا في اللقاء الثاني، فاستضاف السمينار مدرّس اللغة العربيّة في مدرسة مار إلياس الثانويّة (عبلّين)، الأستاذ حنّا نور الحاجّ، بمحاضَرة حول "الكتابة باللغة العربيّة".

وعقّبت الطالبة سارة الجعبري حول تجربتها في السمينار، بقولها: "بالنسبة إليّ كانت تجربة كثير غنيّة، بَعْتبرها بوصلة لَإِلي كيف بدّي أكمّل […] كُنت شاعرة إنّي أنا مُبعثرة، ولملمت نفسي، وعن جَدّ كان إلكم دور كثير كبير بهذا الموضوع"…

ولا يقتصر دعم مدى الكرمل للمشاركين في السمينار على الدعم الأكاديميّ والبحثيّ فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى دعمهم بمنحة ماليّة، للإسهام في دعم مشوارهم البحثيّ والأكاديميّ.