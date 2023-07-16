مهرجان القدس للسينما العربيّة: "بِركة العروس" يفوز بجائزة أفضل فيلم روائيّ

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ذهبت الجائزة الرئيسية التي تحمل اسم المراسلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى الفيلم السوداني "أجساد بطولية" للمخرجة سارة سليمان.

فاز فيلم "بِركة العروس" للمخرج اللبناني باسم بريش بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان القدس للسينما العربية بدورته الثالثة التي اختتمت، الأحد، في المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي".

وقال بريش في كلمة مسجلة أذيعت بعد إعلان النتيجة، إن "هذه الجائزة تأتي من مكان ربيت على حبه، بحبه كل لحظة وبتابعه كل لحظة، بشوف قد إيه فيه إصرار وقد إيه فيه مقاومة وقد إيه في عالم بتحب الحياة بالرغم من كل شيء عم بيصير، لذلك هذه الجائزة كتير بتهمنا وبتهم كل حد اشتغل في هذا الفيلم"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ذهبت الجائزة الرئيسية التي تحمل اسم المراسلة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى الفيلم السوداني "أجساد بطولية" للمخرجة سارة سليمان.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب، كما نوهت اللجنة بالفيلم العراقي "خذني إلى السينما"، وهو من إخراج الباقر جعفر.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ذهبت الجائزة لفيلم "فلسطين 87" من إخراج بلال الخطيب. فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري "هو ميت الآن" للمخرج طارق الشربيني.

وأشادت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم العراقي "ترانزيت" للمخرج باقر الربيعي.

وأعقب إعلان الجوائز عرض فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري، الذي رشحته تونس للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في العام الماضي.