ممثلون بريطانيون يتضامنون مع زملائهم الأميركيين

يطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركودًا في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

شارك نجم مسلسل "ساكسيشن" (Succession) الذي يحظى بشعبية كبيرة، براين كوكس، الجمعة، مع مئات الممثلين البريطانيين الآخرين في تجمّع بوسط لندن دعمًا لإضراب زملائهم الأميركيين احتجاجًا على تدني أجورهم والخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عليهم.

ومن بين الذين شاركوا أيضًا في التظاهرة، إيميلدا ستونتون ("ذي كراون" و"هاري بوتر") وسايمون بيغ ("ميشن إمباسبل") وهايلي أتويل (صاحبة شخصية بيغي كارتر في عالم أفلام "مارفل") وجيم كارتر ("داون تاون آبي") في حيّ ليستر سكوير الذي يضم دور السينما في العاصمة االبريطانية ومنها "أوديون".

وأعرب المتظاهرون الذين حملوا أعلام نقابة الممثلين البريطانيين "إكويتي" عن تضامنهم مع نظيرتها الأميركية نقابة ممثلي الشاشة الأميركيين ("ساغ-أفترا").

يشار إلى أن نحو 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي، شرعوا الأسبوع الفائت، يإضراب، يُضاف إلى ذلك الذي ينفذه كتّاب السيناريو منذ أسابيع، وتتسبب هذه "الحركة الاجتماعية المزدوجة" في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عامًا، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، السبت.

ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركودًا في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.

وفي التحرّك اللندني الداعم، قال الممثل الاسكتلندي براين كوكس (77 عامًا) الذي يؤدي دور قطب الإعلام لوغن روي في مسلسل "ساكسيشن" عبر منصة "إتش بي أو" في تصريح لوكالة فرانس برس إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة السينمائية يشكل تهديدًا "خطيرًا جدًا " ينبغي وقفه.

وأضاف "نحن نسير في منحدر رهيب (...) لأن صورتنا (على الشاشة) قوية جدًا ويمكنهم أن يأخذوا هذه الصور ويفعلوا ما يريدون بنا"، في إشارة إلى المنتجين.