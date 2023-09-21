"باي باي طبريا" يمثل فلسطين للمنافسة على الأوسكار

وزارة الثقافة الفلسطينية تقرر ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم، للمنافسة عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار"، ليكون بذلك الفيلم الـ16 الذي ترشحه فلسطين لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقًا) منذ العام 2003.

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، ترشيح فيلم "باي باي طبريا" للمخرجة لينا سويلم، لتمثيل فلسطين رسميًا عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السادسة والتسعين للعام 2024.

جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بناء على تنسيب لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "الاختيار وقع على فيلم ‘باي باي طبريا‘".

ولفت البيان إلى أن العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان البندقية الدولي في دورته الثمانين خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان العرض الثاني في مهرجان تورنتو الدولي في دورته الثامنة والأربعين في الشهر ذاته".

ويتناول الفيلم في إطار وثائقي خاص رحلة بحث تقوم بها المخرجة في جذورها وهويتها، مسلطة الضوء على ماهية العائلة والوطن من خلال قصة إنسانية عالمية تدور حول الفقدان والحنين.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم "باي باي طبريا" يعد الفيلم الطويل الثاني للمخرجة سويلم، بعد فيلمها الأول "جزائرهم" 2020 الذي تنافس وحصل على جوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه "بهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بستة عشر فيلمًا لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقًا) منذ العام 2003 وحتى اليوم".