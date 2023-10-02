"أيام فلسطين السينمائية" الدولي: طائر الشمس الفلسطيني يرافق فعاليات المهرجان

"طائر الشمس الفلسطيني في الملصق يتحول إلى مخلوق أسطوري مهيب وطائر هجين، كما ينطلق مظللا سماء فلسطين ليشاهد ويوثق ويروي قصص الشعب الصامد على أرضه، وينقل عبر بوابة السينما حكايات فلسطين إلى العالم وحكايات العالم إلى فلسطين".

أطلقت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" مساء اليوم الإثنين ملصق (بوستر) الدورة العاشرة لمهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي، على أن تنطلق فعالياته مساء 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وتتواصل حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في مدن فلسطينية عدّة وفي العديد من المواقع.

وجاء في بيان للمؤسسة المنظمة، أن "التصميم الذي أنجزه استوديو ’40 مستقل’، يحمل ثيمة خاصة احتفالا بالدورة العاشرة للمهرجان، حيث يقدّم طائر الشمس الفلسطيني المرتبط بشكل وثيق بالمهرجان ويحمل اسم جوائزه الرئيسية، بصيغة ذات دلالات عدّة فيظهر أيقونيّا بريشه متعدد الألوان للتأكيد على كونه رمزا للمقاومة والصمود، وهي الروح التي يحملها المهرجان الذي يحتفي بانتظام دورته العاشرة على التوالي".

وأشارت إلى أن "طائر الشمس الفلسطيني في الملصق يتحول إلى مخلوق أسطوري مهيب وطائر هجين، كما ينطلق مظللا سماء فلسطين ليشاهد ويوثق ويروي قصص الشعب الصامد على أرضه، وينقل عبر بوابة السينما حكايات فلسطين إلى العالم وحكايات العالم إلى فلسطين".

وأضافت "في كل دورة يعكس تصميم ملصق المهرجان مضمونها وهويتها وطبيعة فعالياتها، فقد حملت كل من تصاميم الملصقات في الدورات السابقة رمزيّات ودلالات خاصّة".

وأوضحت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين"، أن "المراقب لملصقات (بوسترات) المهرجان منذ دورته الأولى يجد أنها تنحاز إلى الرموز والدلالات البعيدة بشكلها ومضمونها على التقليدية في الشعار، وهو ما يعكس رؤية المهرجان في بناء هويّة مُعاصرة منفتحة على العالم، بعيدا عن الخطابية و’الكليشيهات’، ودون تعقيد، ما يجعل منها حالة تتماهى وثيمة المهرجان بالمجمل، ورؤيته الخاصة في كل دوره، عبر لغة بصرية عالمية كما هو حال السينما، يستطيع الجميع التعاطي معها، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية، لاسيما بعد أن بات المهرجان دوليا".

مما يذكر أن مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي، تنظمه مؤسسة "فيلم لاب فلسطين" منذ العام 2014 حيث أصبح تقليدا سنويا منذ ذلك الحين، ويهدف إلى تنمية الثقافة السينمائية من خلال عروض الأفلام المحلية والدولية في المدن الفلسطينية، وعروض متخصصة للجيل القادم، إلى جانب ملتقى صناع السينما.