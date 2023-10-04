إطلاق البرنامج الأدبيّ "مطالعات" عبر قناة "العربي 2"

يتناول البرنامج الحواري آخر الإصدارات الأدبية على أنواعها، ويخصص فقرة خاصة لأعمال مترجمة إلى العربية، تشكل علامة فارقة في الأدب العالمي، كما يتضمّن فقرة تفاعلية بعنوان "قارئ الأسبوع"، تتيح لأحد القراء ترشيح كتاب أحبه وأثّر فيه.

أطلق تلفزيون "العربي 2" مساء أمس الأربعاء، برنامجا أدبيا جديدا بعنوان "مطالعات"، من إعداد وتقديم الكاتبة اللبنانية نجوى بركات.

ويتناول البرنامج الحواري آخر الإصدارات الأدبية على أنواعها، ويخصص فقرة خاصة لأعمال مترجمة إلى العربية، تشكل علامة فارقة في الأدب العالمي، كما يتضمّن فقرة تفاعلية بعنوان "قارئ الأسبوع"، تتيح لأحد القراء ترشيح كتاب أحبه وأثّر فيه بتصوير نفسه بكاميرا هاتفه.

عن أهمية هذا البرنامج، صرحت معدته ومقدمته الكاتبة نجوى بركات بالقول إنه "يتخّذها من غياب كلّي للبرامج التي تغطي هذا النوع من الأنشطة، في ظلّ نموّ الحركة الأدبية وغزارة الإنتاج والنشر، حيث لا وجود، للأسف لصحافة أو حركة نقدية ترافقان هذه "الوفرة" وتدلاّن القارئ العربي على ما يصدر ويستحق المتابعة"، وتمنت بركات أن "يلاقي هذا البرنامج القبول، وأن ينجح في أن يكون وسيطا أمينا في تقديم الكتاب والعمل الأدبي والثقافي للجمهور العربي، وأن يساهم في حد أدنى في تشكيل أذواق عدد من القرّاء".

واستضاف البرنامج في حلقته الأولى الكاتب والأكاديمي العراقي سنان أنطون للحديث عن روايته الأخيرة "خزامى"، والكاتب التونسي الحبيب السالمي لمناقشة روايته "عطلة في حي النور"، إلى جانب الممثلة انجو ريحان التي تطرقت لجولة مسرحيتها "مجدرة حمرا" على عدد من العواصم العربية.

يُذكر أنه سيتم بث مطالعات أسبوعيا على تلفزيون العربي 2، وهذا مساء كل أربعاء، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس.