فيلم "بيت في القدس" في مهرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ

كان العرض العالميّ الأوّل للفيلم في مهرجان روتردام السينمائيّ الدوليّ، كما عُرض في عدّة مهرجانات دوليّة أخرى، وهو مرشح أيضًا للفوز بجائزة أفضل فيلم شبابيّ ضمن جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ

أعلن مهرجان القاهرة السينمائيّ الدوليّ، عن اختيار فيلم "بيت في القدس" للمخرج مؤيّد عليّان، للمشاركة ضمن فعاليّات النسخة 45، والتي تُقام في الفترة ما بين 15 - 24 نوفمبر المقبل.

وشاركت شركة ميتافورا التابعة لفضاءات في إنتاج "بيت في القدس"، وهو من بطولة جوني هاريس، مكرم خوري، سعاد فارس، مايلي لوك، وشهرزاد مخول فارل.

ويتناول الفيلم قصّة بيت في القدس، حيث بعد وفاة أم الطفلة ريبيكا، ينتقل والدها اليهودي- البريطانيّ من إنجلترا إلى القدس على أمل أن تكون هذه البداية الحياتيّة الجديدة بادرة شفاء من ماضي ابنته المؤلم، لكن عند استقرارهما في بيت قديم في القدس الغربيّة، تُصادف ريبيكا شبح فتاة فلسطينيّة في مثل عُمرها، كانت قد انفصلت عن عائلتها عام 1948.

بوستر الفيلم

وكان العرض العالميّ الأوّل للفيلم في مهرجان روتردام السينمائيّ الدوليّ، كما عُرض في عدّة مهرجانات دوليّة أخرى، وهو مرشح أيضًا للفوز بجائزة أفضل فيلم شبابيّ ضمن جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ.