"كذب أبيض" يفوز بالنجمة الذهبيّة لمهرجان مراكش

قالت لينا سوالم في رسالة مسجّلة "هذه الجائزة مهداة إلى جميع الفلسطينيّين الّذين يحاولون العثور على مكانهم في العالم"

فازت المخرجة المغربيّة أسماء المدير بالنجمة الذهبيّة في المهرجان الدوليّ للفيلم في مرّاكش عن فيلمها "كذب أبيض"، وهي المرّة الأولى الّتي يفوز فيها فيلم مغربيّ بالجائزة الكبرى للمهرجان الّذي بدأ بدورته العشرين في 24 تشرين الثاني/نوفمبر واختتم السبت.

وتستكشف المخرجة البالغة 32 عامًا في هذا الفيلم الوثائقيّ ماضيًا مجهولًا لعائلتها. وفي هذه القصّة، تزور أسماء منزل والديها في الدار البيضاء لمساعدتهما على الانتقال إلى منزل آخر. ومع بدئها فرز الأغراض الّتي كانت تملكها خلال طفولتها، عثرت على صورة جعلتها تبدأ التساؤل عن الأكاذيب الصغيرة الّتي أخبرتها بها عائلتها.

وقالت أسماء المدير بعد فوزها "أنا سعيدة جدًّا بالحصول على النجمة الذهبيّة الأولى للمغرب".

وفاز المخرج المغربيّ أيضًا كمال الأزرق بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم "عصابات" مناصفة مع المخرجة الفلسطينيّة لينا سوالم عن فيلمها "باي باي طبريّا".

وقالت لينا سوالم في رسالة مسجّلة "هذه الجائزة مهداة إلى جميع الفلسطينيّين الّذين يحاولون العثور على مكانهم في العالم"، داعية إلى "وقف الأعمال العسكريّة" التي تشنّها قوّات الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزّة، والتي راح ضحيّتها آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

أمّا جائزة أفضل إخراج فذهبت إلى السنغاليّة راماتا-تولاي سي عن فيلمها "بانيل وأداما"، في حين فازت آسيا زارا لاغومدزيًا بجائزة أفضل أداء نسائيّ عن دورها في فيلم "نزهة" ودوغا كراكاش بجائزة أفضل أداء رجاليّ عن دوره في فيلم "المهجع".