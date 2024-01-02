بعد تعرّضها لهجوم شرس: رئيسة جامعة هارفارد تقدّم استقالتها

أكّدت غاي استقالتها بعدما نشرتها صحيفة "هارفرد كريمسون" الّتي يديرها طلبة. وقالت في بيان "بحزن كبير لكن بحبّ عميق لهارفرد، أكتب لأعلن أنّني سأتنحّى عن منصبي كرئيسة"...

قدّمت رئيسة جامعة هارفرد، كلودين غاي، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها، وذلك بعد تعرّضها لهجوم واسع بسبب شهادتها في الكونغرس الأميركيّ، حول موضوع معاداة السامية المثار مؤخرًا في الجامعات الأميركيّة، بعد احتجاجات واسعة شهدتها الجامعات في أميركا وأوربا.

ووجّهت اتّهامات لغاي كذلك بالسرقة العلميّة.

وتعرّضت غاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنّها لم تستشهد بمصادر علميّة بشكل صحيح. ونشرت أحدث الاتّهامات الثلاثاء من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلاميّة المحافظة عبر الإنترنت.

ويأتي تنحّيها بعدما دعمتها الهيئة الإداريّة للمؤسّسة عقب شهادتها في الكونغرس.

وطالب أكثر من 70 نائبًا من بينهم اثنان ديموقراطيّان باستقالتها فيما دعا عدد من متخرّجي جامعة هارفرد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب. من جهة أخرى، وقع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفرد رسالة تدعم غاي.

وأكّدت غاي استقالتها بعدما نشرتها صحيفة "هارفرد كريمسون" الّتي يديرها طلبة. وقالت في بيان "بحزن كبير لكن بحبّ عميق لهارفرد، أكتب لأعلن أنّني سأتنحّى عن منصبي كرئيسة".

ومنذ ٧ أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت حتّى الثلاثاء، 22 ألفًا و 185 شهيدًا و57 ألفًا و 35 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة وكارثة إنسانيّة غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتّحدة.