بعد تأخير أشهر بسبب الإضرابات: "ساكسيشن" يحصد 6 جوائز إيمي

خاض مسلسل "ساكسيشن"، الّذي فاز مرّتين سابقًا بجائزة "إيمي" عن فئة أفضل مسلسل دراميّ، السباق الاثنين بـ27 ترشيحًا، بما يشمل ثلاثة من أصل ستّة مرشّحين في فئة أفضل ممثّل...

حصد مسلسل "ساكسيشن" الشهير على 6 جوائز إيمي، وذلك بعد تأجيل حفل توزيع الجوائز لأربعة أشهر بسبب الإضرابات في هوليوود.

وفاز "ساكسيشن" من إنتاج شبكة "إتش بي أو" والّذي يتمحور حول معارك بين أفراد عائلة نافذة في مجال الإعلام، بجائزة أفضل مسلسل دراميّ، إضافة إلى مكافآت لنجومه كيران كالكن وساره سنوك وماثيو ماكفادين، بينما تصدر مسلسل "ذي بير" جوائز الكوميديا، واستحوذ "بيف" على أهمّ الجوائز في فئة المسلسلات القصيرة.

وقال مؤلّف مسلسل "ساكسيشن" جيسي أرمسترونغ "هذا عمل عن العائلة، لكنّه يدور أيضًا حول... تشابك التغطية الإخباريّة الحزبيّة مع السياسات اليمينيّة المثيرة للانقسام".

وأضاف مازحًا في الليلة الّتي فاز فيها دونالد ترامب في أوّل انتخابات تمهيديّة للحزب الجمهوريّ جرت في ولاية أيّوا "بعد أربعة مواسم من السخرية، كما أفهمها، هذه مشكلة وجدنا حلًّا لها الآن".

ولدى تسلّم جائزتي أفضل ممثّلة وأفضل ممثّل، أشاد كلّ من سنوك الّتي كانت حاملًا خلال الموسم الأخير من المسلسل، وكالكن بطفليهما، إذ قال كالكن مازحًا لزوجته "أريد المزيد (من الأطفال)... لقد قلت ربّما، إذا فزت بالجائزة!"

وخاض مسلسل "ساكسيشن"، الّذي فاز مرّتين سابقًا بجائزة "إيمي" عن فئة أفضل مسلسل دراميّ، السباق الاثنين بـ27 ترشيحًا، بما يشمل ثلاثة من أصل ستّة مرشّحين في فئة أفضل ممثّل.

كما فاز المسلسل بجائزتي أفضل كتابة وأفضل إخراج.

ونالت جينيفر كوليدج، النجمة الوحيدة العائدة في الموسم الثاني من المسلسل الساخر "ذي وايت لوتس" الّذي تدور أحداثه في صقلّيّة، جائزة أفضل ممثّلة في دور ثانويّ.

وعادة ما يقام حفل جوائز "إيمي"، الّذي يعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار على الشاشة الصغيرة، في شهر أيلول/سبتمبر.