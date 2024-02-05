الصين: حكم بالإعدام "مع وقف التنفيذ" بحق كاتب أستراليّ من أصول صينية

والروائيّ والمدوّن يانغ جون المولود في العام 1965، والمؤيّد لتحوّل ديموقراطيّ في الصين، كان دبلوماسيًّا سابقًا وأصبح مواطنًا أستراليًا في العام 2002.

حكم الإثنين في الصين على الكاتب الأستراليّ من أصول صينيّة يانغ جون، المسجون في الصين منذ العام 2019 بتهم تجسّس يرفضها، بالإعدام مع وقف التنفيذ.

ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الإدانة إلى توتّر العلاقات بين البلدين، بعدما كانت قد شهدت نوعًا من الهدوء العام الماضي.

والروائيّ والمدوّن يانغ جون المولود في العام 1965، والمؤيّد لتحوّل ديموقراطيّ في الصين، كان دبلوماسيًّا سابقًا وأصبح مواطنًا أستراليًا في العام 2002، وهو معروف أيضًا باسمه المستعار يانغ هينغجون، وكان قد ألقي القبض عليه في الصين في كانون الثاني/يناير 2019، بينما كان يعيش في الولايات المتّحدة.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة وانغ وينبين إنّ محكمة في بكّين الإثنين "دانت يانغ جون بالتجسّس"، مضيفًا أنّ المحكمة "حكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين وصادرت جميع ممتلكاته الخاصّة".

وعمومًا، يتمّ تخفيف حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين إلى السجن مدى الحياة بعد عامين من السجن. ومن جهتها، أكّدت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة بيني وونغ خلال مؤتمر صحافيّ، أنّ الحكم تسبّب بـ"صدمة للحكومة الأستراليّة".

وقالت خلال مؤتمر صحافيّ إنّ كانبيرا ستردّ "بأشدّ العبارات". وفي آب/أغسطس 2023، أعرب يانغ جون عن خشيته على حياته أثناء وجوده قيد الاحتجاز، وذلك بسبب وجود كيس كبير على إحدى كليتيه.

وأكّد الكاتب في أيّار/ماي 2021 أنّه تعرّض للتعذيب في موقع احتجاز سرّيّ، معربًا عن خشيته من احتمال استخدام الاعترافات القسريّة ضدّه. وبدورها، أعلنت بيني وونغ أنّ كانبيرًا استدعت السفير الصينيّ لدى أستراليا.

وقالت "أريد أن أشير إلى الضيق الحادّ الّذي سيشعر به الدكتور يانغ وعائلته اليوم، بعد سنوات من عدم اليقين". وأضافت "كلّ الأستراليّين يريدون لم شمل الدكتور يانغ مع عائلته".

وألقي القبض على يانغ جون، المقيم في الولايات المتّحدة، أثناء عودته إلى الصين في كانون الثاني/يناير 2019. وهو مؤلّف لسلسلة من روايات عن التجسّس بالإضافة إلى مدوّنة شهيرة باللغة الصينيّة.

وتأتي هذه الإدانة في وقت بدا فيه أنّ العلاقات الصينيّة الأستراليّة تتحسّن، خصوصًا مع إطلاق سراح الصحافيّة الأستراليّة تشينغ لي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2023.

وكانت هذه المذيعة السابقة في التلفزيون الصينيّ العامّ الناطق باللغة الإنكليزيّة "سي جي تي إن"، قد سجنت في الصين أيضًا، وألقي القبض عليها بتهم تتعلّق بـ"الأمن القوميّ".