طرح أزياء وديكورات مسلسل "ذي كراون في مزاد

استحوذ محبّو مسلسل "ذي كراون" الشهير بآلاف الجنيهات الإسترلينيّة الأربعاء على أزياء وأكسسوارات وديكورات استخدمت في حلقات مواسمه على شبكة "نتفليكس"، من بينها خاتم خطوبة ديانا والعربة الملكيّة، في مزاد نظّمته دار "بونامس" في لندن.

وعرضت للبيع 450 قطعة راوحت بين رسوم بسيطة لتصاميم الفساتين وديكورات كبيرة بالحجم الطبيعيّ، استخدمت في المسلسل الّذي يتناول العائلة المالكة البريطانيّة. ونال "ذي كراون" جوائز كثيرة ويعدّ من أبرز نجاحات منصّة البثّ التدفّقيّ الأميركيّة ولكن غالبًا ما توجّه إليه انتقادات لعدم التزامه الدقيق بالوقائع التاريخيّة الفعليّة.

ومن بين أكبر القطع نسخة عن عرش التتويج بيعت لقاء 25600 جنيه إسترلينيّ (32300 دولار)، فيما بيعت العربة المزيّنة بالذهب في مقابل 56300 جنيه إسترلينيّ (نحو 65 ألف دولار)، ووصل سعر سيّارة الأميرة ديانا الخضراء من نوع "جاغوار" إلى 70 ألف جنيه إسترلينيّ (نحو 88 ألف دولار).

أمّا نسخة واجهة 10 داونينغ ستريت، فلم تثر حماسة مماثلة، إذ بيعت بما يزيد قليلًا عن عشرة آلاف جنيه إسترلينيّ (نحو 12600 دولار)، علمًا أنّ دار "بونامس" كانت خمّنت سعرها بما يتراوح بين 20 ألفًا و30 ألف جنيه إسترلينيّ.

وفي ما يتعلّق بالأزياء، بيعت نسخة طبق الأصل من زيّ تتويج الملكة إليزابيث الثانية المصنوع من فرو القاقم والساتان الأحمر ارتدتها الممثّلة كلير فوي بنحو 20 ألف جنيه إسترلينيّ، فيما بلغ سعر الزيّ الرسميّ لأمير ويلز مع المعطف الأرجوانيّ الثقيل الّذي كان يرتديه الممثّل جوش أوكونور مقابل 14 ألف جنيه إسترلينيّ (17670 دولارًا).

ودفعت مبالغ عالية لقاء نسخ ملابس الأميرة ديانا ومجوهراتها، إذ بيع خاتم خطوبتها المرصّع بياقوتة مزيّفة مقابل 7700 جنيه إسترلينيّ (نحو 9730 دولارًا)، وبيع "فستان الانتقام" الّذي ارتدته بعد أن اعترف زوجها تشارلز بعلاقته مع كاميلا خلال مقابلة، بمبلغ 12800 جنيه إسترلينيّ (نحو 16160 دولارًا).

وسيعود ريع المزاد الحضوريّ إلى طلّاب المدرسة الوطنيّة للسينما والتلفزيون، بالتعاون مع شركة "ليفت بنك بيكتشر" الإنتاجيّة البريطانيّة الّتي تولّت إنتاج "ذي كراون".