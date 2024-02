كريستوفر نولان يستبق الأوسكار بجائزة نقابة المخرجين عن فيلم "أوبنهايمر"

فاز فيلم "أوبنهايمر" السبت بالجائزة الرئيسيّة بين المكافآت الّتي تمنحها نقابة المخرجين الأميركيّة ("دي جي إيه").

وتشكّل الجائزة عادة مؤشّرًا مهمًّا إلى ما ستكون عليه جوائز الأوسكار، ما عزّز التوقّعات بحصول مخرجه كريستوفر نولان هذه السنة على اللقب السينمائيّ الأبرز بعد طول انتظار.

فالمخرج البريطانيّ الّذي غالبًا ما تحقّق أفلامه الضخمة إنتاجيًّا نجاحًا تجاريًّا كبيرًا لكنّها لا تتمكّن دائمًا من انتزاع جوائز سينمائيّة، حصل على لقب أفضل فيلم خلال الاحتفال الخامس والسبعين بتوزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركيّة.

وقال نولان عن فيلمه الّذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرّيّة جيه روبرت أوبنهايمر ويؤدّي دوره فيه الممثّل الإيرلنديّ كيليان مورفي "فكرة أنّ زملائي يرون أنّني أستحقّ هذه الجائزة تعني لي الكثير". وسبق أن رشّحت أربعة من أفلام نولان السابقة، وهي "ميمينتو" Memento و"ذي دارك نايت" The Dark Knight و"إنسيبشن" Inception و"دانكرك" Dunkirk لجائزة "دي جي إيه" الكبرى، لكنّ أيًّا منها لم يفز بها.

وبات في إمكان المخرج أن يتوّج فيلمه الشهر المقبل في الاحتفال السادس والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، بعد إخفاقه خمس مرّات في الحصول على المكافأة الكبرى. ونال "أوبنهايمر" هذه السنة 13 ترشيحًا.

وأشاد نولان لدى تسلّمه جائزة "دي جي إيه" بفريقه لنجاحه في ترجمة رؤاه الطموحة، ومنها إنشاء نسخة طبق الأصل مذهلة لأوّل اختبار للقنبلة الذرّيّة.

وقال خلال الاحتفال "آسف يا رفاق! الأمر كلّه يعتمد عليكم وعلى فرقكم. لم تحقّقوا يومًا نجاحًا مماثلًا لذلك الّذي حققتموه في أوبنهايمر".

وتنافس نولان على جائزة "دي جي إيه" لأفضل فيلم هذه السنة مع كلّ من مارتن سكورسيزي عن "كيلرز أوف ذي فلاور مون" Killers of the Flower Moon وغريتا غيرويغ عن "باربي" Barbie ويورغوس لانتيموس عن "بور ثينغز" Poor Things وألكسندر باين عن "ذي هولدوفرز" The Holdovers.

وسبق لثمانية عشر من آخر عشرين فائزًا بجائزة "دي جي إيه" أن حصلوا أيضًا في العام نفسه على جائزة أفضل مخرج في احتفال الأوسكار الّذي يقام هذه السنة في 10 آذار/مارس المقبل.

ومنحت جائزة أفضل فيلم وثائقيّ لشريط "20 دايز إنّ ماريوبول" الّذي يتناول قصّة امتداد الحرب إلى مدينة أوكرانيّة أصبحت مسرحًا لإحدى أعنف المعارك وأكثرها دمويّة خلال الغزو الروسيّ.

وقال مخرج الفيلم مستيسلاف تشيرنوف "تعرّضت مدينتي اليوم للقصف وقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. إنّه يوم حزين".