الاتّهامات بالاعتداءات الجنسيّة تتزايد بحقّ الممثّل الفرنسيّ جيرار دوبارديو

في كانون الأوّل/ديسمبر 2023، تقدّمت الصحافيّة والكاتبة الإسبانيّة روت باسا بدعوى على الممثّل في إسبانيا تتّهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس...

تقدّمت امرأة بشكوى في كانون الثاني/يناير الفائت في حقّ الممثّل جيرار دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسيّ عليها خلال تصوير فيلم في غرب فرنسا في آذار/مارس 2014، على ما ورد في النصّ الّذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

ويعود تاريخ تقديم الشكوى إلى التاسع من كانون الثاني/يناير 2024 في مركز شرطة باريس بتهمة "الاعتداء الجنسيّ على شخص ضعيف من قبل شخص يستغلّ سلطة منصبه".

وأفادت صاحبة الشكوى في نصّها بأنّ الواقعة حصلت في آذار/مارس 2014، في منطقة دويه آن آنجو في غرب فرنسا.

وأشارت صحيفة "لو كورييه دو لويست" المحلّيّة إلى أنّ الواقعة الّتي تناولتها الشكوى حدثت "أثناء تصوير فيلم لو ماجيسيان إيه ليه سياموا Le Magicien et les Siamois للمخرج جان بيار موكي"، وكانت المرأة يومها تبلغ الرابعة والعشرين وتعمل مساعدة.

وسبق أن وجّهت إلى جيرار دوبارديو (75 عامًا) في باريس في 16 كانون الأوّل/ديسمبر 2020 تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ بعد شكوى من الممثّلة شارلوت أرنو الّتي اتّهمته بأنّه اغتصبها مرّتين في منزله الباريسيّ في نهاية آب/أغسطس 2018.

أمّا الشكوى المقدّمة من الممثّلة إيلين داراس الّتي اتّهمت دوبارديو بالاعتداء عليها جنسيًّا في أثناء تصوير فيلم عام 2007، فحفظت في نهاية كانون الأوّل/ديسمبر بسبب مرور الزمن.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر 2023، تقدّمت الصحافيّة والكاتبة الإسبانيّة روت باسا بدعوى على الممثّل في إسبانيا تتّهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.

وفي مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر، نفى الممثّل الاتّهامات الموجّهة إليه، وأكّد في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" أنّه ليس "مغتصبًا ولا مفترسًا جنسيًّا".