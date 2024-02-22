غزة تستحوذ على النصيب الأكبر من جوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

لفت أبو سيف إلى "حضور غزة الكبير في نتائج جائزة الدولة مما يشير بقوة لمكانة غزة في الثقافة الفلسطينية وما قدمته من إنتاجات كان لها تأثير في سمو ورفعة ثقافتنا الوطنية".

فاز الروائي والقاص عمر حمش من قطاع غزة والفنان محمد بكري من بلدة البعنة في مناطق الـ48 بجائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال، وذلك ضمن الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والتي استحوذت غزة على النصيب الأكبر منها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقد أعلن وزير الثقافة الفلسطيني، د. عاطف أبو سيف، أسماء الفائزين بالجوائز المذكورة.

وذهبت جائزة فلسطين للآداب لكل من الشاعر عبد الناصر صالح من طولكرم والروائي طلال أبو شاويش من غزة.

ومنحت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية للكاتب الأسير كميل أبو حنيش من نابلس.

أما جائزة فلسطين للفنون مُنحت للفنانين الخطّاط ساهر الكعبي، والفنان التشكيلي عبد الهادي شلا من غزة مقيم في كندا. وذهبت جائزة فلسطين للمبدعين الشّباب لكل من الروائي سلمان أسامة أحمد، والسينمائي صبيح زيدان المصري.

ووجه وزير الثقافة أبو سيف التقدير إلى لجنة جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية التي رأسها الشاعر والكاتب المتوكل طه، وعضوية كل من الكتّاب والأدباء والفنانين عبد الرحيم الهبيل، خليل عودة، حسن حميد، حنان حجازي، سوسن قاعود، طالب دويك، عليان الهندي، خالد جمعة.

وقال إن "جوائز الدولة هذه هي بمثابة تقدير وعرفان من فلسطين لمثقفيها على دأبهم في مواصلة الإبداع الثقافي، ومن أجل تكريس وجه فلسطين الحضاري والتاريخي الجميل، سواء في الرواية أو القصيدة أو القصة أو اللوحة أو العين التي تفضح وتكشف زيف وممارسة الاحتلال".

وأكد "حرص القيادة على تكريم المبدعين والمثقفين من أجل حثهم على المزيد من الإبداع في مجالات الثقافة كافة لتمكين روايتنا وسرديتنا الوطنية القائمة على حقوقنا التاريخية ووجودنا الأزلي في البلاد".

وأضاف أبو سيف أنه "كان من المفترض الإعلان عن نتائج هذه المسابقة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيل الإعلان عنها بسبب تواصل حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزّة".

ولفت أبو سيف إلى "حضور غزة الكبير في نتائج جائزة الدولة مما يشير بقوة لمكانة غزة في الثقافة الفلسطينية وما قدمته من إنتاجات كان لها تأثير في سمو ورفعة ثقافتنا الوطنية".

وختم أبو سيف بالقول، إنه "في الوقت الذي تستهدف قوات الاحتلال مقدرات شعبنا الثقافية وتدمر المؤسسات والمكتبات والمتاحف والمواقع الأثرية والمباني التاريخية وتقتل عشرات الكتاب والشعراء والفنانين فإن غزة تواصل حضورها ومساهمتها في الثقافة الوطنية والعربية".