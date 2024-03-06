تحقيق جديد يطال جيرار دوبارديو بتهمة الاعتداء الجنسيّ

هذا التحقيق الثالث الّذي يستهدف عملاق السينما الفرنسيّة البالغ 75 عامًا، والّذي يخضع منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2020 للتحقيق بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ على الممثّلة شارلوت أرنو...

فتح تحقيق جديد بعد شكوى تقدّمت بها مصمّمة ديكور تتّهم فيها الممثّل الفرنسيّ جيرار دوبارديو بالاعتداء عليها جنسيًّا أثناء تصوير فيلم سنة 2021، وفق ما أفاد مكتب المدّعي العامّ في باريس الثلاثاء، في تأكيد لمعلومات نشرها موقع ميديابارت.

وهذا التحقيق الثالث الّذي يستهدف عملاق السينما الفرنسيّة البالغ 75 عامًا، والّذي يخضع منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2020 للتحقيق بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسيّ على الممثّلة شارلوت أرنو. وقد فتح تحقيق بعد شكوى تقدّمت بها مساعدة سينمائيّة سابقة تتّهمه بالاعتداء الجنسيّ عليها سنة 2014.

وقالت النيابة العامّة إنّ التحقيقات أوكلت إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائيّة في باريس.

ولم يستجب كريستيان سان باليه، محامي دوبارديو، لمحاولات وكالة فرانس برس للحصول على تعليق. وأرسلت المشتكية، واسمها أميلي وتبلغ 53 عامًا، شكوى إلى مكتب المدّعي العامّ في باريس في 23 شباط/فبراير.

وتتّهم الشكوى دوبارديو بارتكاب أفعال مصنّفة في إطار الاعتداء الجنسيّ والتحرّش الجنسيّ والانتهاكات الجنسيّة أثناء تصوير فيلم "لي فوليّه فير" ("Les Volets Verts") للمخرج جان بيكر، والّذي كانت تتولّى فيه تصميم الديكور.

وبحسب روايتها لموقع "ميديابارت"، تفوّه نجم فيلم "سيرانو دو برجراك" بتصريحات مسيئة كثيرة أثناء التصوير في باريس، في 10 أيلول/سبتمبر 2021، ثمّ لاحقًا "أمسكها بوحشيّة" ولامس أعضاء حسّاسة.

ولفتت المشتكية أيضًا إلى أنّ حرّاس الممثّل الشخصيّين هم الّذين لجموه عن متابعة ارتكاباته هذه. وقالت لـ"ميديابارت"، "أخذه حرّاسه الشخصيّون بعيدًا"، و"كان يصرخ ويضحك في نفسه. وقال لي: سنلتقي مجدّدًا يا عزيزتي! شعرت بالذهول والارتباك. لم يستمرّ الأمر سوى لحظات قليلة لكنّ صدى ذلك لا يزال يتردّد حتّى الآن".