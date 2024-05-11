منحة روضة بشارة - عطا الله تطلق الأحد برنامج أسبوع العودة الثاني

لورين كنعان: "هنالك أهمية كبيرة لدراسة النكبة وآثارها على المجتمع الفلسطينيّ عمومًا، لكن بالضرورة هناك حاجة ورغبة في سدّ النقص لشكل المُستقبل العادل الذي نطمح له".

تُطلق جمعية الثّقافة العربيّة أسبوع العودة الثاني، بدءا من يوم غد الأحد في 12 أيار/ مايو والذي سيتمد حتى السبت 18 أيار/ مايو.

ويُنظم للعام الثاني على التوالي أسبوع العودة من قبل برنامج منحة روضة بشارة عطا – الله، بدعم من مؤسسة الجليل - لُندن، ويشمل فعاليّات، نشاطات، حواريّات، وندوات وجاهيّة ورقميّة على مدار أسبوعٍ كامل، بالتزامن مع ذكرى النكبة السادسة والسبعين التي يعيشها الشعب الفلسطينيّ.

برنامج أسبوع العودة الثاني

وأوضحت الجمعية في بيانها أن "هذه النشاطات تهدف إلى فهم واقع النكبة وآثارها على الشعب الفلسطينيّ، وعلى حياتنا اليوميّة التي نعيشها هُنا في فلسطين، والتنظيم الفكري وبناء المخيال العائد بدلًا من المخيال المنكوب".

ترى الجمعيّة أنّه "من واجبنا في هذا العام أنّ نذكّر ونتذكّر انعكاسات نكبتنا المستمرّة الّتي يواجهها شعبنا في أماكن وجوده كافّة، خاصّة أهلنا في قطاع غزّة، الّذين يتعرّضون لحرب تصفية وإبادة جماعيّة. هذا الواقع الذي يراكم على مشاعر الألم الوجع والفقدان التي توارثناها منذ النكبة حتى اليوم يجب أن يتحوّل إلى دعواتٍ للأمل والتحدّي والعمل لمستقبل عادل وكريم للجميع، متمسّكين بحقّ العودة رمزًا وبوصلة لا تسقط بالتقادم. وعلى ضوء ذلك، تدعوا جمعيّة الثقافة العربيّة جمهورها، وجموع الشعب الفلسطينيّ على جانبي الخط الأخضر وفي المنافي لمتابعة فعاليّات #أسبوع_العودة، والتي تسعى إلى تسليط الضوء على قصص صمود وتحدّي أبناء وبنات شعبنا وطريقه نحو الحرّيّة".

نشاطات وجاهيّة ورقميّة

ينظم طلّبة منحة روضة بشارة - عطا الله على مدار الأسبوع عددًا من الحواريات، الندوات، الورشات إضافة إلى فعالية أطفال لتخيّل العودة. هذه النشاطات المختلفة ستقام على مدار الأسبوع في عبر تقنية البث الإلكترونيّ عبر منصات التواصل الاجتماعيّ وفي مكاتب جمعيّة الثقافة العربيّة في حيفا، ويهدف البث ورقمنة بث هذه الفعاليات إلى إتاحة المعرفة وتوسيع رقعة الأثر الذي تتركه هذه النشاطات لأكبر عدد من الجمهو في البلاد، خارجها والمُهجّر منها قسرًا.

نشاطات مُنوّعة

تُقام الفعاليّة الافتتاحيّة بالشراكة بين جمعيّة الثقافة العربيّة ومدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، ويكون عنوان الندوة "عودة الصوت الفلسطينيّ حول العالم: الحركات الطلّابيّة مقابل السلطة". وذلك يوم الأحد 12/05/2024، الساعة 20:30 مساءً (توقيت القدس)، عبر منصّة زوم. وتستضيف الندوة عددًا من طلبة الدراسات العُليا في جامعات مُتفرقة من العالم وتستمع إلى تجارب وإمكانيات التشبيك والعمل المُشترك، وُيدرس الضيوف في جامعات أميركيّة ومحليّة وأوروبيّة. خلال اليوم نستضيف الباحثة وطالبة الدكتوراه في موضوع علم النفس التحرريّ، أسرار كيّال، والتي تُقدّم ورشة تفاعليّة مع طلبة منحة روضة بشارة عطا – الله تحمل عنوان "ما بين ذهنيّة استدخال الهزيمة وذهنيّة الاقتدار والعودة".

من نشاط سابق لطلاب منحة روضة بشارة عطا - الله

وتتجند الجمعيّة وطلبة المنحة في اليوم الثالث من البرنامج إلى التجنيد، تنظيم والمساهمة في إنجاح مسيرة العودة التي ستقام في قرية هوشة لهذا العام. وفي اليوم ذاته خلال ساعات المساء سيتم إطلاق مُسابقة تحت عنوان "ماذا تعرف عن فلسطين؟" عبر منصة إنستغرام التابعة للجمعيّة.

أما يوم الأربعاء فيتم تنظيم حواريّة حول "النكبة في السينما الفلسطينيّة"، حيث يُستضاف في هذه الندوة الباحث في مؤسسة الدارسات الفلسطينيّة، عبد الله البياري، والباحثة في الأرشيف والسينما، رولا شهوان، والمعالجة عن طريق السينما، سماح بصول.

في ختام البرنامج ستُنظم ثلاث فعاليات أخرى، تستهدف الطلبة والأطفال. حيث سيتم تنظيم جولة من جولات هذه بلادي صباح يوم الجمعة بتاريخ 17/05/2024، هذه الفعاليّة بشكل خاصٍ تسعى إلى استهداف الطلبة وتعمل على تعريفهم وتوسيع رؤيتهم حول ظواهر، بواقي وآثار نكبة العمران والمعمار الفلسطينيّ، الذي يُعتبر شاهد أساسي على النكبة. كما وستقام أيضًا فعاليّة طُلابيّة في اليوم الأخير من الأسبوع، وتسعى الورشة الى تطوير مهارات الطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ واستخدامها لتخيّل العودة. أما النشاط الأخير سيستهدف الأطفال، حيث سنستقبل صباح اليوم الأخير الفنّانة لقاء شرف والعازف عمر مدّاح لأخذ الأطفال إلى رحلة متخيّلة عبر الدراما والموسيقى إلى فلسطين.

من نشاط سابق لطلاب منحة روضة بشارة عطا - الله

وفي تعقيب للورين كنعان، مُنسقة منحة روضة بشارة عطا – الله قالت إنّ "هذه النشاطات هدفها الأسمى هو بناء الواقع، النظر إلى المستقبل وليس الوقوف عند الماضي. هنالك أهمية كبيرة لدراسة النكبة وآثارها على المجتمع الفلسطينيّ عمومًا، لكن بالضرورة هناك حاجة ورغبة في سدّ النقص لشكل المُستقبل العادل الذي نطمح له. استهداف نشاطاتنا للمخيال الفلسطينيّ، يجعل حتميّة عودة حقيقيّة وليست شعارات سياسيّة. ولذلك تعمل منحة روضة بشارة عطا الله وجمعيّة الثقافة العربيّة في كل فرصة على بناء هذه الواقع".