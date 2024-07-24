منحة روضة بشارة - عطا الله تطلق مشروع "عمل فني"

يشكل مفهوم الهوية أساسا في أعمال دانا المتنوعة وخصوصا لكونها فلسطينية، وتستلهم تصاميمها من الأزياء الشعبية التقليدية في حوض البحر المتوسط.

نظمت منحة روضة بشارة – عطا الله، مؤخرا، لقاءها الأول من مشروع "عمل فني" بدعم من مؤسسة الجليل – لندن.

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ويهدف "عمل فني" إلى خلق مساحة حرة ومستقلة لطلبة المنحة المهتمين بالفنون والمشهد الثقافي والنقد، وذلك من خلال سلسلة ورشات تقدم للطلبة على مدار العام الجاري تكشفهم/ن على واقع الفنانين في حقل إنتاج الثقافة الفلسطينية المحلية والعالم العربي بهدف تفكيك المشهد المركب والمشوه استعماريا.

واستضاف المشروع في لقائه الأول الفنانة ومصممة الأزياء، دانا خوري، في ورشة تحت عنوان "أثر الاستعمار والعولمة على فنون الشعوب الأصلانية في حوض البحر المتوسط".

وخلال القسم الأول من اللقاء تطرقت خوري إلى الفن وتحديدا الأزياء كمنظومة إنتاج معرفي وتجسيد لمواطن الثقافة المستهدفة من قبل الاستعمار بالتوازي مع مواطن الحياة فيه، وعملت على تفكيك الهيمنة على المعرفة ومقبولية مصادرها وأثر ذلك على شكل الاستقلال الثقافي. أما في جزئها الثاني تناولت الموجهة المشهد الثقافي المحلي، تحدياته وصعوباته، خصوصا في ظل سيطرة الموضة العالمية على مناح الثقافة في مجتمعنا.

وولدت دانا صاحبة مشروع "مخمل" وترعرعت في مدينة الناصرة، وحصلت على خبرتها في الأكاديمية الإيطالية لتصميم الأزياء في مدينة فلورنسا. يشكل مفهوم الهوية أساسا في أعمالها المتنوعة وخصوصا لكونها فلسطينية، تستلهم دانا تصاميمها من الأزياء الشعبية التقليدية في حوض البحر المتوسط.

ويرتكز إنتاجها الثقافي على مشاريع بحثية حول أصول وحفريات شعوب المنطقة العربية والموروث الثقافي والحضري المتنوع. تحتفي دانا من خلال مشاريعها بأثر الأزياء وتأثرها من وعلى الأفراد والجماعة في مسارات تحدي منظومات الهيمنة المجتمعية عامة، والسعي إلى الاسترداد الثقافي والتعبير الذاتي والجمعي.

وفي إطار هذا المشروع يتعلم الطلبة كيفيّة بناء الشبكات اللازمة للإنتاج الفنيّ، وكيفيّة انتاج الثقافة كأفراد وجماعة. ويتيح لهم/نّ بالمقابل الانكشاف على الواقع الفنّيّ من مختلف أنواع الفنّون وتجارب متنوّعة، كما يعمل على تشبيك طلبة الفنون مع المُجتمع الأهليّ ومؤسّساته الثقافيّة. إضافةً إلى العمل على وضع رؤى وأهداف واضحة لأعمالهم الفنيّة، مما يُعزّز من قدراتهم/نّ على التعبير من خلال الثقافة الأصيلة، الحُرّة والمتحرّرة.