"أبو كندة": موسيقى أكرم عبد الفتاح من جبال الجليل إلى العالم

بعد إصداره أربعة ألبومات موسيقية من إنتاجه الكامل والمستقل، يتوّج أكرم عبد الفتّاح أعماله بألبوم جديد ومميز يعبر عن حقبة جديدة من حياة وموسيقى.

يحتفل الفنان الموسيقي، أكرم عبدالفتاح، بالعرض الحيّ لألبومه الموسيقي القادم "أبو كندة" والذي يضم تسعة مقطوعات موسيقية، والذي يجسد من خلالها مشاعر الألم والأمل، وهي موسيقى تُولد من قلب الجليل إلى العالم، مسافرة تحمل معها سلام، وتوق للحرية.

ويأتي ذلك، بعد نجاح جولاته الأخيرة في بريطانيا خلال العام الجاري، فيستعد عبد الفتاح ليمثل فلسطين وليشارك موسيقاه بصحبة فرقته الموسيقية العالمية في أكبر المهرجانات الموسيقية في بريطانيا - "نورثهامبتونشاير" في "Greenbelt Festival"و"Shambala".

ويقدم عبد الفتاح عرضه الأول في ويلز "Wrexfest" وعرضه الثاني في العاصمة لندن "Pizza Express Jazz Club - Soho" والذي يعتبر من أهم مسارح الجاز في العالم.

أكرم عبد الفتاح

الألبوم الجديد لأكرم عبد الفتاح

بعد إصداره أربعة ألبومات موسيقية من إنتاجه الكامل والمستقل، يتوّج أكرم عبد الفتّاح أعماله بألبوم جديد ومميز يعبر عن حقبة جديدة من حياة وموسيقى.

ألبوم "أبو كندة" يتضمن 9 مقطوعات موسيقية يعبر عبد الفتاح من خلالها على صموده واستمراريته في ثورته الموسيقية التي بدأت عبر إصدارات عديدة.

يعكس أكرم من خلال موسيقى الألبوم "أبو كندة" الكثير من مشاعر الأمل والألم، الولادة بمعناها المجرّد وغير المجرّد في ظل دمار الحرب والفقدان بالإضافة للقاء يجمع القديم بالجديد من موسيقى مستلهمة من العالم وإلى العالم، من تراثنا العربي حضارتنا المتجذّرة، إلى العالم الآني.

موسيقى تُولد من قلب الجليل إلى العالم، مسافرة تحمل معها سلام، وتوق للحرية. على خطى كبار الموسيقيين محمد عبد الوهاب، يختار أكرم الاستمرار في بناء وإثراء الموسيقى الآلاتية في العالم العربي مع كل الاهتمام في الحفاظ على مبادئ وقيم موسيقية وإنسانية عليا.

رغم شح الإمكانيات في فلسطين، يستمر أكرم في العمل على تقديم إنتاجاته المستقلة بشكل مسجّل أو حي، ليكون من أول عازفي الكمان العرب المتخصصين في إنتاج موسيقاهم الخاصة وعرضها على أهم مسارح العالم بشكل مستقل وحر، آخرها ألبوم "عرض حي في كامبردج" ومشاركات عديدة أخرى.

العازف والموسيقي أكرم عبد الفتّاح

أكرم عبد الفتاح هو عازف كمان، ومؤلف ومنتج موسيقي، فلسطيني أميركي الجنسية. نالت موهبته الفنية تقديرا على المستويَين الوطني والعالمي، وذلك عند تشكيله للرباعية الموسيقية الفلسطينية "أوان" للفئة العمرية الأصغر سنا، وأيضا بعد فوزه بعدد من الجوائز الشهيرة والمرموقة، والتي كانت أبرزها: جائزة مسابقة مارسيل خليفة الوطنية للموسيقى في العامين 2008-2009، وجائزة مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى (للفرق) وجائزة المسابقة الفلسطينية للفرق بعنوان "على المنصة" في العام 2012.

تستند فلسفة أكرم الموسيقية إلى استخدام الموسيقى كأداة لتقليل عزلة الناس واغترابهم عن بعضهم البعض، ومحاولة تجميعهم وخلق الإلفة بينهم بالرغم من اختلافاتهم. كما يرى أن الأثر المتبادل بين الثقافات، من خلال التفاعلات المتواصلة، هو ضرورة حتمية لاستمرار تطور الموسيقى. تتمثل رؤية أكرم باستخدام الموسيقى الآلاتية كأداة يتم من خلالها تعريف العالم بالثقافة الفلسطينية الغنية، والتراث والفلكلور الفلسطيني.

ومن إصدارات عبد الفتاح السابقة كانت ألبوم؛ "قرار" من موسيقيته مع رباعي أوان عام 2014، بعد ذلك ألبوم "جوى" 2016 و"مونولوج" 2021 وآخرها الألبوم القصير "من هنا" 2022.