جديد مدى الكرمل: كتاب "هبّة في حالة عتبة"... دراسة في هبّة الكرامة

تأتي ندوة إشهار الدراسة بعد مرور ثلاث سنوات على هبّة الكرامة وإحدى عشرة سنة على هبّة برافر، وفي ظلّ العدوان الإسرائيليّ وحرب الإبادة على قِطاع غزّة اليوم. وتُعْقَد الندوة بشأن حالة الفعل السياسيّ والنضاليّ عام 2021، في ظلّ حالة الصمت اليوم.

أصدر مدى الكرمل، المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، كتابًا بعنوان "هبّة في حالة عتبة: هبّة الكرامة (أيّار 2021) والفعل الانتفاضيّ-الشعبيّ لدى فلسطينيّي 1948 -مقاربة سوسيولوجيّة"، للباحث خالد عنبتاوي.

وفي هذا الصدد، ينظّم كلّ من مدى الكرمل، وجمعيّة الثقافة العربيّة، وجمعيّة الشباب العرب بلدنا، ندوة إشهار للكتاب تحت عنوان "عن الفعل السياسيّ والاستكانة: فلسطينيّو الـ48 بين هبّة الكرامة وحرب الإبادة". وتُعْقَد الندوة غدًا الثلاثاء، في قاعة "ميرال" في شارع أللنبي – حيفا، عند الساعة السابعة مساء.

وتأتي ندوة إشهار الدراسة بعد مرور ثلاث سنوات على هبّة الكرامة وإحدى عشرة سنة على هبّة برافر، وفي ظلّ العدوان الإسرائيليّ وحرب الإبادة على قِطاع غزّة اليوم. وتُعْقَد الندوة بشأن حالة الفعل السياسيّ والنضاليّ عام 2021، في ظلّ حالة الصمت اليوم.

وتُقدّم الدراسة الكثير من التبصُّرات والدروس التي قد تشكّل مدخلًا لفَهْم الهواجس والأفكار حول الراهن الفلسطينيّ داخل الخطّ الأخضر، رغم أنّ الدراسة قد كُتِبت قبل بدء حرب الإبادة على غزّة.

وتبحث الدراسة، التي تقع في 161 صفحة، في خصائص هبّة الكرامة التي اندلعت في أيّار من العام 2021 على خلفيّة أحداثٍ تتعلّق باقتحامات للمسجد الأقصى، ومحاولاتِ تهجير واقتلاع أهالي حيّ الشيخ جرّاح، وما تبع ذاك من رفض للعدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة، مساءَ العاشر من أيّار/ مايو (2021)، والتصدّي لاعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطينيّ في الداخل -ولا سيّما في "المدن المختلطة".

وتحاول الدراسة -استنادًا إلى فَهْم الهبّة وطبيعتها وعواملها-أن تفهم التحوُّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي جرت في الداخل، وكيفيّة تأثيرها في رسم مسارات الهبّة؛ مُجادِلةً (الدراسة) بأنّ الهبّة كانت مفترق تقاطع والتقاء لتحوُّلات جدليّة جرت خلال العَقدَيْن الأخيرَيْن على مستويات ثلاثة: النظام الإسرائيليّ والصهيونيّة؛ المجتمع الفلسطينيّ في الداخل؛ المسألة الفلسطينيّة بصورة عامّة.

وترى الدراسة أنّ التحوُّلات الآنفة الذكر شكّلت عاملًا راسمًا لملامح الهبّة واختلافها، سواء أكان ذاك من حيث جغرافيّتها، أَمْ من حيث الشريحة المنخرطة في قيادتها، أَمْ شكْل أحداثها وقاموسها الخطابيّ، أَمْ نمط التنظيم ودَوْر الحركة السياسيّة المنظَّمة فيه. وبعبارة أخرى، تفترض الدراسة أنّ دراسة الهبّة وتحوُّلاتها تشكّل مدخلًا لفَهْم يتجاوز حدود الحدث الزمانيّة.

ويقدّم الفصل الأوّل تأطيرًا إبستمولوجيًّا ونظريًّا حول سوسيولوجيا الحركات الاجتماعيّة عمومًا، وفي سياق فلسطين على وجه الخصوص، يفيد في دراسة النضال /الحراك /الفعل الجماعيّ الشعبيّ في حالة الهبّة في الداخل.

أمّا الفصلان الثاني والثالث، فيتطرّقان إلى تحليل سيروة الهبّة بناءً على المدخل النظريّ في الفصل الأوّل؛ إذ يسعى الفصل الثاني إلى مَفْهمة اللحظة السياسيّة-الاجتماعيّة على أنّها سياق اجتماعيّ-سياسيّ تشكّلت في ظلّه الهبّةُ، ولا سيّما في ما يخصّ التحوُّلات الأخيرة التي جرت في الصهيونيّة والنظام الإسرائيليّ، والتحوُّلات الاجتماعيّة-الاقتصاديّة العميقة التي جَرَتْ في المجتمع الفلسطينيّ في مناطق الـ48، فيما يتابع الفصل الثالث ويستقرئ الهبّةَ ملامحَها وتمثُّلاتها، وما تعنيه سياسيًّا واجتماعيًّا في الداخل.

ويُسهم الكتاب في النقاش المعرفيّ والسياسيّ بشأن سوسيولوجيا الفلسطينيّين في الداخل، وبشأن سوسيولوجيا الحركة الاجتماعيّة والفعل الانتفاضيّ -الشعبيّ لديهم وفي الواقع الاستعماريّ- الاستيطانيّ عمومًا.

يذكر أن خالد عنبتاوي هو باحث في مركز مدى الكرمل، وتتركّز اهتماماته البحثيّة في دراسات سوسيولوجيا الهُويّة والحيّز في الواقع الاستعماريّ-الاستيطانيّ. ونُشِرت موادّ له في عدد من المنصّات الأكاديميّة والثقافيّة.