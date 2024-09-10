الناصرة: نشاط وحملة مساندة لأهالي غزة ومعرض لفنانات من القطاع

شمل النشاط أيضًا معرض صور للفنّانات الغزيّات سماء أبو اللبن وأمل النخالة وبيان أبو نحلة، وهنّ فنانات تشكيليّات وبصريّات نزحنَ من غزّة إثر التهجير القسري في ظل الحرب المستمرّة.

نظّمت جمعيّة الشباب العرب – "بلدنا" في ناديها في سوق الناصرة نشاط ثقافيّ وحملة تبرعات ومساندة لأهالي غزّة تحت عنوان "من الناصرة إلى غزّة"، وذلك بعد أكثر من 300 يوم من الحرب والتجويع والتطهير العرقيّ والإبادة المستمرّة.

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يأتي هذا النشاط بالتعاون مع التحالف من أجل أطفال الشرق الأوسط (MECA)، وهي مؤسسة غير ربحيّة تعمل على دعم حقوق أطفال الشرق الأوسط وتأمين حياة أفضل لهم، وتعمل بين الناس في غزة بالتعاون مع منظمات أخرى شريكة على الاستجابة لحاجات الأطفال الملحة والمستجدّة، وتوفير وجبات ساخنة ومياه صالحة للشرب ومستلزمات الصحّة والنظافة منذ بداية الحرب على غزة المحاصرة.

وتخلّل النشاط سلسلة من الفقرات منها قراءات شعريّة ورسائل من غزّة قرأتها مجموعة من الناشطات في النادي. إضافة لحوارية حول واقع نساء غزة في ظل الابادة مع مديرة مركز شؤون المرأة في غزّة أمل صيام، وحوارية "لسنا أرقام" مع الصحافي أحمد الناعوق مدير مشروع "لسنا أرقاما"، ومسؤول المناصرة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ويسّرت الحواريات الصحافيّة زهرة سعيد.

واختتم النشاط بعرض مسرح جماهيري ارتجالي لمجموعة "مشكاة" تحت عنوان "نحن في زمن الإبادة" والذي حاكى وجسّد مشاعر وتجارب وتحديات الشباب في زمن الحرب.

وشمل النشاط أيضًا معرض صور للفنّانات الغزيّات سماء أبو اللبن وأمل النخالة وبيان أبو نحلة، وهنّ فنانات تشكيليّات وبصريّات نزحنَ من غزّة إثر التهجير القسري في ظل الحرب المستمرّة. عُرضت أعمال الفنانات الفنيّة والمعبّرة للبيع ضمن حملة المساندة والدعم.

وتأتي هذه الحملة مؤكدةً على مساندة أهالي غزّة والنداء لوقف الحرب والمجازر والإبادة المستمرّة وارتكاب أفظع الجرائم الإنسانيّة بحقهم واستمرار الانحياز للقضية العادلة رغم كل سياسات القمع والترهيب والتنكيل التي تُمارس بحقّ الناس والنشطاء في الداخل المحتلّ والمؤسسات الأهليّة والحملات التي يتم ملاحقتها منذ بداية الحرب على غزّة؛ حسبما ورد في بيان الجمعية.