منحة روضة بشارة - عطا الله تنظم ورشة حول الاستدامة البيئية

تمحورت الورشة حول أهمية الاستدامة أي استغلال الموارد الطبيعية بشكل سليم وتقليل الاستهلاك والحاجة للتوازن في ما بينهما من أجل الحفاظ على الأرض.

نظمت جمعيّة الثقافة العربيّة ومنحة روضة بشارة - عطا الله وبدعم من مُؤسّسة الجليل - لُندن، مؤخرا، ورشة حول الاستدامة البيئية تحت غطاء مشروع "سيادة الأرض".

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وجاء في بيان للجمعية، أن "الورشة الّتي قدّمتها سجى وتد تمحورت حول أهمية الاستدامة، أي استغلال الموارد الطبيعيّة بشكل سليم وتقليل الاستهلاك والحاجة للتّوازن في ما بينهما من أجل الحفاظ على الأرض".

وأضاف "كما شملت الورشة رحلة في مسار تصنيع المنتوجات المتواجدة بين أيدينا وعلى رفوف متاجر وادي النسناس في حيفا، وذلك من خلال التبحّر والسؤال حول في طريقة إنتاجها ابتداءً من الموادّ الخام انتهاءً بوصولها إلى مراحل الاستهلاك".

وأشارت جمعية الثقافة العربية في بيانها، إلى أن مشروع "سيادة الأرض" ينطلق من "حاجتنا للتعرف على نكبتنا البيئيّة وكيفيّة تعامل الفلسطينيّين الأصليين مع البيئة والطبيعة بشكل يضمن سلامة الأرض وديمومتها. يسعى المشروع إلى استكشاف كيفية تعامل الفلسطينيين مع أراضيهم، الأشجار، الحيوانات الأصيلة للمنطقة، وطرق الزّراعة الطبيعيّة المستدامة، في مقابل تخريب الاستعمار للطبيعة الأصيلة وهويتها لتناسب الهجرات الأوروبّيّة والإنسان الدخيل، مما يهدّد معالم الشعب الأصلاني".

ومن الجدير بالذكر أنّ الطاقم التربويّ والمسؤول حول منحة روضة بشارة عطا - الله يسعى مُؤخرًا خصوصًا في ظلّ التحديات الّتي يعيشها الشعب الفلسطينيّ في كافة أماكن تواجده، إلى خلق مشاريع تُساهم في توجيه النشاطات إلى فاعليّة أكبر، وتسعى إلى توسيع رقعة تأثيرها والعمل على بناء جيل خلّاق ومربوط في أرضه؛ حسبما جاء في بيان الجمعية.