مهرجان مراكش: "ينعاد عليكو" للمخرج الفلسطيني إسكندر قبطي يفوز بالنجمة الذهبيّة

قال البيان إنّ النجمة الذهبيّة (الجائزة الكبرى للمهرجان)، حصل عليها فيلم "ينعاد عليكو" للمخرج إسكندر قبطي، من فلسطين...

توّج الفيلم الفلسطينيّ "ينعاد عليكو"، مساء السبت، بالجائزة الكبرى للمهرجان الدوليّ للفيلم بمرّاكش في دورته الـ21.

جاء ذلك وفق بيان لإدارة المهرجان، نشر على حساباتها بمنصّات التواصل الاجتماعيّ، مثل فيسبوك وإكس.

وقال البيان إنّ النجمة الذهبيّة (الجائزة الكبرى للمهرجان)، حصل عليها فيلم "ينعاد عليكو" للمخرج إسكندر قبطي، من فلسطين.

وفيما يتعلّق بجائزة الأداء الرجاليّ، حصل عليها رومان لوتسكيي، عن فيلم "تحت البركان" للمخرج داميان كوكر، من بولندا، في حين فازت منار شهاب، ووفاء عون، بجائزة الأداء النسائيّ عن فيلم "ينعاد عليكو".

وأشار البيان، إلى أنّ جائزة أفضل إخراج حصل عليها داميان كوكر، من بولندا عن فيلم "تحت البركان"، بينما حصل على جائزة لجنة التحكيم فيلم "الكوخ" للمخرج سيلفينا شنيسر، من الأرجنتين، وفيلم "القرية المجاورة للجنة" للمخرج مو هاراوي، من الصومال.

ومهرجان مرّاكش؛ أحد أبرز الملتقيات السينمائيّة في إفريقيا، وبدأ هذا العام في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتهى مساء السبت.

وسبق أن شهد المهرجان حضور أسماء سينمائيّة بارزة، بينهم روبرت دي نيرو، وشارون ستّون، وشاروخان، وعادل إمام، والراحلان يوسف شاهين وعمر الشريف.