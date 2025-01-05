منذ سقوط نظام الأسد: إقامة أوّل عرض مسرحيّ في حلب

أفاد الممثّل رجا قنطار أنّه عاد إلى سوريا بعد 10 أعوام، وأنّهم قاموا بأداء أوّل عمل مسرحيّ بعد الحرّيّة...

أقيم أوّل عرض مسرحيّ في مدينة حلب السوريّة بعد سقوط نظام الأسد، سلّط الضوء على الأوضاع خلال الأسابيع الأخيرة الّتي تلت الإطاحة بالنظام، وتضمّنت الفعّاليّة الّتي أقيمت الجمعة عرضًا مسرحيًّا وغناء أناشيد ثوريّة ودبكات فلكلوريّة.

وقالت الممثّلة قمر الزمان برو، إنّ هذا العمل هو العرض المسرحيّ الأوّل في حلب منذ سقوط النظام وأضافت: "هدفنا هو مشاركة السعادة الّتي نعيشها مع بقيّة الناس".

بدوره، أعرب يمان نجار، وهو مشارك في العرض، عن بالغ امتنانه جرّاء تنظيم أوّل عرض مسرحيّ في حلب، وعبّر عن فخره بسبب المشاركة في هذا العمل المهمّ.

من جانبه، أفاد الممثّل رجا قنطار أنّه عاد إلى سوريا بعد 10 أعوام، وأنّهم قاموا بأداء أوّل عمل مسرحيّ بعد الحرّيّة.

وأضاف أنّ هذا العمل كان بمثابة مغامرة وتحدّ كبيرين حيث قاموا بالتحضير والاستعداد خلال 5 أيّام فقط، وأشار إلى أنّ العرض لقي اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، وتابع: "حاولنا أن نوصل للناس رسالة مفادها أنّ سورية بحاجة إلى كلّ أبنائها".

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سوريّة سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي 61 عامًا من حكم حزب البعث الدمويّ و53 سنة من حكم عائلة الأسد.