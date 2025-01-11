"أسبوع الفيلم السوري": عروض سينمائية متنقلة في حيفا والناصرة وباقة

ستنتقل عروض "أسبوع الفيلم السوري" خلال يوم 11 حتى 18 كانون الثاني/ يناير الجاري بين مسرح "السرد" بمدينة حيفا ومركز "سينمانا" في مدينة الناصرة ومركز "وادي الخروبة" بمدينة باقة الغربية.

أطلق نادي الفن السابع وهو ناد سينمائي فلسطيني متنقل السبت، عروضا لأفلام سينمائية سورية تحت اسم "أسبوع الفيلم السوري"، في مسرح "سرد" بمدينة حيفا.

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وشارك العشرات من الأهالي والنشطاء في العرض الافتتاحي الذي تخلله عرض فيلم "نجوم النهار" بنسخته المرممة لأول مرة في البلاد، وهو من إخراج أسامة محمد وأنتج عام 1984، وكان ممنوعا من العرض بفترة حكم حافظ الأسد في سورية.

"أسبوع الفيلم السوري": عروض سينمائية متنقلة في حيفا والناصرة وباقةhttps://t.co/i4WQF6eFlg pic.twitter.com/fgJaqFhI1n — موقع عرب 48 (@arab48website) January 11, 2025

ويسرد الفيلم بطريقة التفافية استبداد حزب البعث وعادات مجتمعية مختلفة في مناطق الساحل السوري، وقد مُنع الفيلم وأهمل، ولاحقا استطاعت جمعية الأفلام العالمية من إنقاذه وتحويله لفيلم "ديجتال".

وستنتقل عروض "أسبوع الفيلم السوري" خلال يوم 11 حتى 18 كانون الثاني/ يناير الجاري بين مسرح "السرد" بمدينة حيفا ومركز "سينمانا" في مدينة الناصرة ومركز "وادي الخروبة" بمدينة باقة الغربية.

وعن فكرة إقامة أسبوع سينمائي، قالت صانعة الأفلام ومؤسِسة نادي الفن السابع، عايدة قعدان، لـ"عرب 48" إن "الفكرة من أسبوع الفن هي اختيار ثيمة أو شعب أو دولة أو مخرج، ونجمّع أفلام معيّنة ذات علاقة حتى يستطيع المشاهد فهم شكل هذه الثيمة أو الشعب وغيرهما من خلال الأفلام".

وأضافت "هناك أيضا أفلام وثائقية تناولت قضايا اجتماعية سورية بأزمنة مختلف في السبعينيات والألفينات وأيضا ما بعد عام 2011 بعد التهجير من سورية، وهناك أيضا أفلام قصيرة تبيّنت فيها نفسية المخرجين الذين استطاعوا التحدث عن قضية معينة بمدة زمنية لم تتعد الـ13 دقيقة".