بولندا تشتري مخطوطة لمقطوعة موسيقيّة من تأليف شوبان

ستكون المقطوعة الموسيقيّة رقم 4 موضوع معرض في وارسو ينطلق في حزيران/يونيو ويستمرّ حتّى نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر، وهو شهر ستقام فيه مسابقة فريديريك شوبان الدوليّة التاسعة عشرة للبيانو.

أعلنت بولندا الخميس أنّها اشترت مخطوطة لمقطوعة موسيقيّة من تأليف فريديريك شوبان، سيتزامن معرض يتمحور عليها مع مسابقة مرموقة للبيانو تحمل اسم المؤلّف الموسيقيّ، وتقام هذا العام في العاصمة البولنديّة.

كانت مخطوطة المقطوعة الموسيقيّة رقم 4 (Ballade No. 4 in F minor) بحوزة جهة خاصّة قبل أن تبرم بولندا صفقة لشرائها في العام الفائت.

وقالت وزيرة الثقافة البولنديّة هانا فروبليفسكا للصحافيّين في معهد شوبان في وارسو "إنّها كنز"، مضيفة أنّ المخطوطات الأصليّة للملحّن الفرنسيّ البولنديّ "نادرة جدًّا".

تمّت عمليّة الشراء بأموال عامّة، لكنّ المعهد لم يتطرّق إلى سعر المخطوطة المؤلّفة من أربع صفحات، تنفيذًا لأحد بنود العقد.

وقالت أمينة معهد شوبان سيفرين كوتر "إنّ المخطوطة في حالة ممتازة. لقد تمّ حفظها لأكثر من مئة عام في ظروف مثاليّة".

ولد فريديريك شوبان عام 1810 في زيلازوفا فولا قرب العاصمة البولنديّة، وفرّ من بلاده قبيل انتفاضة عام 1830 ضدّ قوّات الاحتلال الروسيّة القيصريّة.

عاش الملحّن بعد ذلك في فيينا قبل أن يستقرّ في باريس، حيث توفّي عن 39 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. وتشكّل أعماله الموسيقيّة رمزًا لنضال بولندا الطويل من أجل الحرّيّة.

وستكون المقطوعة الموسيقيّة رقم 4 موضوع معرض في وارسو ينطلق في حزيران/يونيو ويستمرّ حتّى نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر، وهو شهر ستقام فيه مسابقة فريديريك شوبان الدوليّة التاسعة عشرة للبيانو.

وتنظّم هذه المسابقة الّتي تقام كلّ خمس سنوات منذ العام 1927 في وارسو، ويشارك فيها عازفو بيانو من مختلف أنحاء العالم.

وفي تشرين الأوّل/أكتوبر، قال منظّمو المسابقة إنّ عازفي البيانو الروس لن يسمح لهم بالمشاركة إلّا تحت علم محايد، وفي حال لم يكونوا داعمين لحرب بلادهم في أوكرانيا.