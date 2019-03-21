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هل ستعتمد "نتفلكس" ميزة المشاهدة التفاعلية قريبًا؟

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 14:36

هل ستعتمد "نتفلكس" ميزة المشاهدة التفاعلية قريبًا؟
بلاك ميرور (فيسبوك)
عرب ٤٨ / رويترز

بدأت تجربة تفاعل المشاهد مع العمل الفني بأن يختار المشاهد حبوب الإفطار التي ستتناولها شخصية ما في مسلسل "نتفلكس"، "بلاك ميرور"، لكنها قد تتوسع الآن بحيث يختار المشاهد أفضل توقيت للقاء حبيب أو أسلم مسار للهروب من قاتل.

وصرّح مسؤولون تنفيذيون في نتفليكس، والتي باتت تعتبر أكبر خدمة لبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت في العالم، أن الشركة تريد إدخال المزيد من تجارب المشاهدة التفاعلية بعد تجاوب المشاهدين مع التجربة في فيلم الخيال العلمي "المرآة السوداء: باندرسناتش" (بلاك ميرور).

وقال نائب رئيس نتفليكس للإنتاج تود يلين، إن الشركة تدرس احتمالات تطبيق ذلك عبر الأشكال المتنوعة من الأعمال الفنية مثل أفلام الكوميديا والرعب والأعمال الرومانسية.

كما وأضاف "لم لا يكون لديك عنوان رومانسي يمكنك أن تختار من خلاله من سيواعد من؟ أو عناوين رعب: أتمر من ذلك الباب أم تقفز من تلك النافذة أم تخرج عنقك من هناك؟ بمقدورك أن تختار".

ويذكر أن أول قرار أمكن لمشاهدي حلقة "باندرسناتش" اتخاذه هو ما إذا كانت شخصية في الفيلم ستأكل حبوب "شوجر بافس" أم "فروستيز" في الإفطار.

والفكرة كانت حول منح المشاهد اختيارا بسيطا يشجعه على تجربة هذه التكنولوجيا التي تضمنت النقر عبر جهاز تحكم عن بعد أو على الشاشة مباشرة لتحديد خيار ما، ويستمر عرض الفيلم حتى إذا لم يحدد المشاهد خيارا.

وقال الرئيس التنفيذي لنتفليكس ريد هاستينج، إن التجربة في فيلم باندرسناتش أظهرت ردود فعل المشاهدين إزاء المدة التي هم مستعدون للتفاعل مع العمل الفني خلالها وعدد الخيارات التي يريدونها.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#بلاك ميرور
#مشاهدة تفاعلية
#نتفلكس

من عرب 48

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