مساعٍ لإنتاج حلقة جديدة لمسلسل "فريندز"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم أمس، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة "وارنر بروس" تقترب من إتمام اتفاق مع نجوم مسلسل "فريندز" لتصوير حلقة خاصة، بمناسبة تدشين خدمة "إتش بي أو ماكس" للبث في الربيع المقبل.

ونُشرت تقارير إعلامية عديدة بهذا الشأن منذ تلميح جينيفر أنيستون، التي أدت دور ريتشيل في المسلسل، بأنه ربما يجري التحضير لأمر ما.

وذكرت الصحيفة أن البنود التي يجري بحثها تتضمن حصول كل من "فريندز" الستة وهم أنيستون، ومات لوبلان (جوي) وكورتني كوكس (مونيكا) وماثيو بيري (تشاندلر) وليزا كودرو (فيبي) وديفيد شويمر (روس) على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.

وقال موقع "ديدلين"، المعني بأخبار هوليود، إن النجوم سيتقاضون ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار مقابل تقديم عرض خاص مرتجل.

لكن تلفزيون "وارنر بروس" قال للصحيفة إنه لا يوجد اتفاق. ولم يرد متحدث باسم "وارنر ميديا" على طلبات لـ"رويترز" للتعقيب على التقارير.

وحصلت "إتش بي أو ماكس" على حق بث كل مواسم "فريندز" العشرة في خدمتها الجديدة التي تنطلق في نيسان/ أبريل.

وكانت أنيستون تحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل قائلة "نتمنى أن يحدث شيء لكننا لا نعلم ما يتم. لذلك فنحن نحاول فقط. نعمل على شيء ما".