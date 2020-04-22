  2. ثقافة وفنون
  3. دراما

"رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 16:01

"رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات
(تويتر)
عرب ٤٨

سنويا ينتظر الجمهور جديد الفنان رامز جلال، والفكرة التي يقرر اختيارها لتنفيذها ببرنامجه الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC"، ويتصدر البرومو أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة منذ طرحه منذ الإثنين الماضي.

يواجه جلال ضيوفه دون الاعتماد على وسيط، كما كان يحدث المواسم السابقة، ويوعد جمهوره هذا الموسم في مفاجآت غير مسبوقة، من أحداث ومن ضيوف جدد.

وتعتمد فكرة البرنامج الجديد، الذي ينطلق عرضه بعد أيام، على دعوة الضيف النجم إلى أحد الأماكن بدبي وهناك يتعرض لمغامرة غير متوقعة، خاصة في تقييده بكرسي.

وأظهر "البرومو" استضافة البرنامج عددًا ضخم من النجوم. وقال جلال في تعليقه الصوتي على البرومو الرسمي إن" السنة دي هتكون سنة المواجهة، هأكون أنا والضحية وش لوش، هيكون مسلوب الإرادة، أنا اللي هأضحكه وأنا اللي هأبكيه، اللي هيعقرب هيتكهرب"

ويشهد رامز مجنون رسمي مشاركة الكثير من النجوم بينهم نبيلة عبيد، وحسن شاكوش، وغادة عادل، ياسمين صبري، وأمينة خليل، وياسيمين رئيس، وعبدالباسط حمودة، وعلي معلول، وطارق حامد، وفيفي عبده، ومحي إسماعيل.

اقرأ/ي أيضًا | بعضُ مسلسلات رمضان 2020


#رامز مجنون رسمي
#مسلسلات رمضان

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الموت يغيّب الشاعر والمترجم الفلسطيني نائل بلعاوي
الموت يغيّب الشاعر والمترجم الفلسطيني نائل بلعاوي

2020-04-21

بعضُ مسلسلات رمضان 2020
بعضُ مسلسلات رمضان 2020

2020-04-21

فيلم رسوم متحركة جديد يسهل على الأطفال فهم وباء كورونا
فيلم رسوم متحركة جديد يسهل على الأطفال فهم وباء كورونا

2020-04-21

الأكثر قراءة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21
التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

2020-04-21
إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

2020-04-21
إغلاق شامل في البلاد في

إغلاق شامل في البلاد في "يوم استقلال" إسرائيل

2020-04-21
مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

2020-04-21