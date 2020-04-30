  2. ثقافة وفنون
  3. دراما

اتحاد المنتجين العرب يهاجم "MBC" على الإساءة للفلسطينيين والعرب

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 15:11

اتحاد المنتجين العرب يهاجم "MBC" على الإساءة للفلسطينيين والعرب
عرب ٤٨

أصدرت رابطة "الاتحاد العام للمنتجين العرب" المنتشرة في أكثر من 18 دولة عربيّة بإشراف د. إبراهيم أبو ذكرى، بيانًا تطالب به مجموعة "MBC" بالتّوقف عن بث مسلسلات الدراما التي تسيء للقضية الفلسطينيّة، في إشارة إلى المسلسلين الرمضانيين "مخرج 7" و"أم هارون".

وجاء في البيان أن "هذه الأعمال تحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل".

وقال الاتحاد العام في بيانه "إن الجمهور العربي تعرض لصدمة حقيقية وهو يشاهد على فضائية ‘MBC‘، مسلسلين أحدهما أخطر من الآخر، ولكنهما يسيران معا في اتجاه واحد، في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا ما يرفضه الاتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلًا".

واعتبر الاتحاد أن "هذه الأعمال أقل ما يمكن وصفها بأنها وقحة، ومستفزة، ومفسدة للتاريخ العربي، ومشوهة للتاريخ العربي المشرف الذي يفخر به كل عربي". وأضاف البيان أن "عرض مثل هذه الأعمال الرخيصة تهدف لمحاولة غسل أدمغة المواطنين العرب".

وطالب الاتحاد العام للمنتجين العرب، بتوجيه إيعاز فوري من الجامعة العربية إلى القناة "لإيقاف بث كل عمل فني يسيء إلى قضيتنا الأبدية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية".

ودعا الاتحاد، الجمهور العربي، في كل مكان للانضمام إلى حملة "تطهير الدراما العربية من مفاسدها ومطالبة مجموعة ‘MBC‘ الاستجابة لمطلب الجمهور العربي برفع هذه المسلسلات، والالتزام بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية وفي مقدمتها القضية الأولى لعالمنا العربي قضية فلسطين والتي لن نحيد عن تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني بها".

في كل ما يخص الـ"ميديا" من مواد ثقافة وسينما وسياسة ورياضة، زوروا صفحة موقع "عرب 48" على "إنستغرام" للمتابعة...


#مسلسلات رمضان
#دراما
#أم هارون
#مخرج 7
#mbc
#مطالبة بوقف البث
#فلسطين احتلال
#تطبيع

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفنانة الفلسطينيّة عصفور تتنازل عن جائزة أفضل ممثلة بمسابقة إسرائيليّة
الفنانة الفلسطينيّة عصفور تتنازل عن جائزة أفضل ممثلة بمسابقة إسرائيليّة

2020-04-30

لأول مرة.. أفلام من إصدار منصات البث ستنافس على جائزة الأوسكار
لأول مرة.. أفلام من إصدار منصات البث ستنافس على جائزة الأوسكار

2020-04-29

وزير الثقافة الفلسطيني يطالب بوقف مسلسلات عربية "تخدم الاحتلال"
وزير الثقافة الفلسطيني يطالب بوقف مسلسلات عربية "تخدم الاحتلال"

2020-04-28

الأكثر قراءة

منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
خطورة العودة إلى المدارس...

خطورة العودة إلى المدارس...

2020-04-29
المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

2020-04-29