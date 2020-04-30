اتحاد المنتجين العرب يهاجم "MBC" على الإساءة للفلسطينيين والعرب

أصدرت رابطة "الاتحاد العام للمنتجين العرب" المنتشرة في أكثر من 18 دولة عربيّة بإشراف د. إبراهيم أبو ذكرى، بيانًا تطالب به مجموعة "MBC" بالتّوقف عن بث مسلسلات الدراما التي تسيء للقضية الفلسطينيّة، في إشارة إلى المسلسلين الرمضانيين "مخرج 7" و"أم هارون".

وجاء في البيان أن "هذه الأعمال تحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل".

وقال الاتحاد العام في بيانه "إن الجمهور العربي تعرض لصدمة حقيقية وهو يشاهد على فضائية ‘MBC‘، مسلسلين أحدهما أخطر من الآخر، ولكنهما يسيران معا في اتجاه واحد، في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا ما يرفضه الاتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلًا".

واعتبر الاتحاد أن "هذه الأعمال أقل ما يمكن وصفها بأنها وقحة، ومستفزة، ومفسدة للتاريخ العربي، ومشوهة للتاريخ العربي المشرف الذي يفخر به كل عربي". وأضاف البيان أن "عرض مثل هذه الأعمال الرخيصة تهدف لمحاولة غسل أدمغة المواطنين العرب".

وطالب الاتحاد العام للمنتجين العرب، بتوجيه إيعاز فوري من الجامعة العربية إلى القناة "لإيقاف بث كل عمل فني يسيء إلى قضيتنا الأبدية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية".

ودعا الاتحاد، الجمهور العربي، في كل مكان للانضمام إلى حملة "تطهير الدراما العربية من مفاسدها ومطالبة مجموعة ‘MBC‘ الاستجابة لمطلب الجمهور العربي برفع هذه المسلسلات، والالتزام بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية وفي مقدمتها القضية الأولى لعالمنا العربي قضية فلسطين والتي لن نحيد عن تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني بها".

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