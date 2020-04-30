الفنانة الفلسطينيّة عصفور تتنازل عن جائزة أفضل ممثلة بمسابقة إسرائيليّة

أصدرت الممثلة الفلسطينيّة ربى عصفور، اليوم الخميس، بيانًا تبلّغ من خلاله تنازلها عن جائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون، بعد أن منحتها إياها يوم أمس الأربعاء، إدارة المسابقة.

وجاء في البيان الصادر عن الفنانة عصفور، أنني "أتوجه بهذا للأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون للتنازل المعنوي والمادي عن جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل ‘فتيان‘ والتي مُنحت لي من قبل الأكاديمية، علمًا وكما هو متبع فقد تم ترشيحي من خلالكم".

دور أم الشهيد محمد أبو خضير في مسلسل "فتيان"

وقالت عصفور إن "تقديمي لدور أم الشهيد محمد أبو خضير في مسلسل ‘فتيان‘ الذي أنتجته شركة (HBO) العالمية، هو محاولة مني لنقل صورة الألم والمعاناة والصراع الفلسطيني للعالم، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي. فبالمقابل اختارت الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون هذا العام نقل أسماء الفائزين بمسابقتها كجزء من ‘احتفالات استقلال دولة إسرائيل‘ والتي بالتأكيد تمثل بالنسبة لي "احتفالًا" بالظلم التاريخي والنكبة المستمرة التي مر ويمر بها شعبي الفلسطيني".

وأضافت الفنانة عصفور أنه "لقد عشت ألمًا لا يوصف أثناء تصوير قصة الشهيد أبو خضير، عدت كل يوم لأطفالي ولم أستطع احتضانهم بسبب بشاعة ما مر به هذا الشهيد وعائلته، وذات تلك البشاعة يمر بها الأطفال الأسرى والشهداء يوميًا".

وأشارت عصفور إلى أنه "كفنانة فلسطينية ناشطة، أعيش يوميًا تخبطات أخلاقية كثيرة لها علاقة باختيار الأدوار والمشاريع التي أشارك بها، بحثًا عن عدم تقديم تنازلات أخلاقية تمس بشعبي وقضيتي ودوري الإنساني، وهذا ليس بالأمر السهل، مع خصوصية وجودنا ضمن محيط إسرائيلي منشغل بقمع كل صوت ينادي بالسلام وإنهاء الاحتلال".

​وشكرت عصفور في ختام بيانها "كل من صوّت لي وآمن وصدق وتعاطف مع ما قدمت من خلال دوري في مسلسل ‘فتيان‘، لقد كان دوري البسيط هو قيامي بواجبي الأخلاقي ومساهمتي بإيصال قصة شهيد الفجر للعالم أجمع وهذا أكبر تقدير، أعلم جيدًا أنه سيكون لقراري هذا ثمن كبير كما تعودت، ولكني أفتخر بأنني أحمل قضيتي الإنسانية ومقولتي السياسية واختياراتي الصادقة، تحية حب ومشاركة بالألم مع أم الشهيد أبو خضير، وعميق شكري وامتناني لكل من ساهم بصنع هذا المسلسل".