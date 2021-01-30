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"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 13:50

"آبل تي في +" تعلن عن مسلسل يعرض مسيرة "ويوورك"
(أرشيفية رويترز)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعدّ خدمة "آبل تي في +" مسلسلا قصيرا عن شركة "ويوورك" العملاقة في مجال تشارك المكاتب التي شارفت على الإفلاس بعدما أثارت حماسة كبيرة في وول ستريت، مع جاريد ليتو بدور رئيس الشركة السابق، آدم نيومان.

وذكرت "آبل تي في +" في بيان الجمعة أن مسلسل "ويكراشد: ذي رايز أند فال أوف ويوورك" سيعرض "صعود ويوورك الذي طُبع بالجشع وسقوطها الحتمي".

وقد أنشئت "ويوورك" في 2010 على أساس نموذج قائم على تشارك المكاتب ويجمع بين المرونة والأجواء التشاركية الودّية.

واستقطبت "ويوورك" بصورتها الدينامية الابتكارية، سريعا المستثمرين حتى أن قيمتها التقديرية النظرية بلغت 47 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2019.

وكانت المجموعة تحضر لدخول بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة كبيرة. لكن في غضون بضعة أسابيع، شهدت مسيرة "ويوورك" فصولا كارثية لدرجة أنها اضطرت لإلغاء إدراج أسهمها في البورصة نهاية أيلول/سبتمبر 2019.

وكانت تسود مخاوف في وول ستريت إزاء نموذج "ويوورك" الاقتصادي وربحيتها، مع قلق خاص حيال حوكمتها.

واضطرت مؤسسة "سوفتبنك" اليابانية، أبرز المساهمين في "ويوورك"، إلى ضخ مليارات الدولارات ما دفع برئيس الشركة الأميركية آدم نيومن إلى الاستقالة.

ويشارك جاريد ليتو الحائز جائزة أوسكار، في العمل مع الممثلة آن هاثاواي الحائزة أيضا جائزة أوسكار. وهي ستؤدي دور ريبيكا زوجة آدم نيومان وشريكته في تأسيس "ويوورك" التي اضطرت بدورها لترك المجموعة سنة 2019.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ويوورك
#آبل تي في
#مسلسل

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