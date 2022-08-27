"إتش بي أو" تعلن عن موسم ثانٍ من "هاوس أوف ذي دراغون"

أعلنت شبكة "إتش بي أو" أن مسلسل "هاوس أوف ذي دراغون" سيعود في موسم ثانٍ، بعدما استقطب العمل المرتبط بمسلسل "غايم أوف ثرونز"، خلال عرضه لأول مرة، حوالي عشرة ملايين مشاهد في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس البرامج في "إتش بي أو"، فرانشيسكا أورسي، في بيان، إنه "نحن فخورون بما حققه فريق ‘هاوس أوف ذي دراغون‘ بأكمله في الموسم الأول (...) إننا في غاية الحماسة" لإكمال العمل "في موسم ثان".

وكان محبو مسلسل "غايم أوف ثرونز" الذي انتهى قبل ثلاث سنوات، على الموعد لإطلاق "هاوس أوف ذي دراغون" الذي تدور قصته قبل مئتي عام تقريبا من المسلسل الأساسي، والذي يروي قصة سلالة تارغاريين المتعطشة للدماء وتنانينها السبعة عشر.

واستقطبت الحلقة الأولى 9,98 ملايين مشاهد عند بثها مساء الأحد في الولايات المتحدة على قنوات "إتش بي أو" (القناة التقليدية ومنصة بث "إتش بي أو ماكس")، محققة "أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ إتش بي أو"، وفق ما ذكرت مجموعة "وارنر ميديا" المالكة لـ"إتش بي أو" في بيان.

وحتى أمس الجمعة، "شاهد أكثر من 20 مليون مشاهد الحلقة الأولى على منصات الفيديو حسب الطلب و‘اتش بي أو ماكس‘ في الولايات المتحدة"، وفق الشركة.

ويمكن لمنصة "وارنر براذرز ديسكوفري" التي نشأت من الدمج بين "وارنر ميديا" و"ديسكوفري"، أن تتباهى بنجاح أول حلقة في ظل سعي هذا العملاق الجديد في قطاع الترفيه إلى إيجاد مكان له وسط ما وُصف بـ"حروب البث التدفقي".

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ومن الآن، يمكن توقع منافسة قوية لـ"هاوس أوف ذي دراغون"، مع اقتراب طرح أولى حلقات مسلسل "رينغز أوف باور" المرتبط بعالم "سيد الخواتم"، السلسلة الأدبية الخيالية التي ابتكرها ج. ر. ر. تولكيين، في الثاني من أيلول/ سبتمبر.

واستحوذت "أمازون برايم فيديو" قبل حوالى خمس سنوات حقوق عالم "لورد أوف ذي رينغز" في مقابل 250 مليون دولار.