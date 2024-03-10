"ما اختلفنا": جرعة كوميديّة فريدة في رمضان

هذه البصمة الكوميدية تصنعها مجموعة متميّزة من الكتّاب العرب مختلفي الجنسية، منهم سوريون وأردنيون ولبنانيون، خطّوا مواقف كوميدية خارج الإطار، كلّ بتوقيعه المتميّز، من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: د. ممدوح حمادة، جمال شقير، معن سقباني، رازي وردة...

تواصل شركة "ميتافورا للإنتاج الفنيّ" عمليّات تصوير مسلسل "ما اختلفنا" في أكثر من 200 موقع تصوير، بعدسة المخرج وائل أبو شعر، ومن تأليف مجموعة من أبرز الكتّاب العرب، بإشراف الكاتب زياد ساري والمنتج المنفّذ أسامة الحمد، لينضمّ المسلسل إلى الموسم الرمضانيّ المقبل، حاملاً جرعة عالية من الكوميديا مع أبرز نجومها.

مسلسل "ما اختلفنا" عبارة عن لوحات منفصلة، وأخرى متّصلة، بأسلوب كوميدي فريد ونقد ساخر قد يصلان إلى الكوميديا السوداء، ضمن سقف عالٍ يلامس حتّى العلاقة الشائكة بين الحاكم ومحكومه.

ورأت الشركة المنتجة أنّ "المشاهد العربي افتقد في السنوات الماضية الكوميديا، ولا سيما الهادفة منها التي تعبّر عنه بتفاصيل حياته اليوميّة، من الكبرى إلى الصغرى باختلافاتها المتنوّعة، بأسلوب بعيد من الضحك المجانيّ. ومن هذه النقطة، انطلقنا في رؤيتنا لتقديم "ما اختلفنا" تعبيراً صادقاً على طريقتنا عن جميع همومنا، كي نزيحها عن كواهلنا قليلاً!".

وتُجسّد بطولة هذه اللوحات التي تناهز المئة في 30 حلقة تلفزيونية، نخبة من أبرز نجوم الكوميديا في سورية ولبنان، بشخصيات بارزة سنراهم بها للمرّة الأولى: باسم ياخور، جورج خبّاز، عبد المنعم عمايري، منى واصف، مازن الناطور، نظلي الرواس، محمد خير الجرّاح، نادين تحسين بيك، نوار بلبل، نبال الجزائري، سوسن ارشيد، محمد حداقي، غبريال يمين، أندريه سكاف، ريم علي، ديمة الجندي، شادي الصفدي، رنا شميس، سلمى المصري، جمال العلي، غسان عزب، عبد الرحمن قويدر، مازن عبّاس، سليمان رزق، دلع نادر، آنّا السيّد، سيرينا محمد.

هذه البصمة الكوميدية تصنعها مجموعة متميّزة من الكتّاب العرب مختلفي الجنسية، منهم سوريون وأردنيون ولبنانيون، خطّوا مواقف كوميدية خارج الإطار، كلّ بتوقيعه المتميّز، من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: د. ممدوح حمادة، جمال شقير، معن سقباني، رازي وردة، حازم سليمان، أحمد قعبور، أدهم مُرشد.