بسبب حرائق لوس أنجليس: إرجاء مسلسل "ميغن ماركل" المرتقب عبر منصّة "نتفليكس"

بعد تخلّيهما عن التزاماتهما الملكيّة عام 2020، شارك هاري وميغن في عمل وثائقيّ من إنتاج نتفليكس صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة الملكيّة والصحف الشعبيّة البريطانيّة....

أرجئ إطلاق مسلسل ميغن ماركل المرتقب عبر منصّة نتفليكس لشهرين، بسبب الحرائق الّتي تجتاح لوس انجليس، على ما أفادت زوجة الأمير هاري الّتي تعيش في كاليفورنيا.

وكان يفترض أن يبدأ الأربعاء عرض العمل الّذي يحمل عنوان "ويذ لاف، ميغن" والمؤلّف من ثماني حلقات.

لكن بسبب الحرائق الّتي تشهدها لوس أنجليس، أشارت الدوقة في بيان إلى أنّها رغبت في تأجيل إطلاق المسلسل والتركيز بدل ذلك على "تلبية احتياجات المتضرّرين من الحرائق".

تعيش ميغن مع الأمير هاري وطفليهما في مونتيسيتو، وهي منطقة يقطنها أثرياء تبعد حوالي 150 كيلومترًا شمال غرب لوس أنجليس.

وقام الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته أخيرا بزيارة ناجين من الحرائق في باسادينا، إحدى ضواحي المدينة، ووجهًا دعوة إلى سكّان كاليفورنيا لاستقبال الأشخاص الّذين تمّ إجلاؤهم.

وبحسب صحيفة التلغراف البريطانيّة، استقبل الزوجان أقارب اضطرّوا إلى ترك منازلهم.

وبعد تخلّيهما عن التزاماتهما الملكيّة عام 2020، شارك هاري وميغن في عمل وثائقيّ من إنتاج نتفليكس صفّى من خلاله دوق ودوقة ساسكس حساباتهما مع العائلة الملكيّة والصحف الشعبيّة البريطانيّة.

وأطلقت ميغن ماركل في آذار/مارس الفائت علامتها التجاريّة "أميريكن ريفييرا أوركارد" ("American Riviera Orchard") الّتي تركّز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.