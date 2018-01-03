"اصطياد أشباح" في جولة عروض فلسطينية

أعلن، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض الفيلم الفلسطيني "اصطياد أشباح" للمخرج رائد انضوني، في عدد من المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بشكل مجاني.

وفيلم "اصطياد اشباح" روائي وثائقي يجتمع فيه مجموعة من الأسرى الفلسطينيين المحررين في محاولة لإعادة بناء مركز تحقيق سجن "المسكوبية" مجسدين تجاربهم الشخصية فيه.

ويعرض الفيلم بدعم من وزارة الثقافة الفلسطينية والصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وتشرف عليه مؤسسة عودة للأفلام بالتنسيق مع نادي الأسير ومجموعات شبابية تطوعية ومجالس قرى وبلديات محلية، إضافة لبعض الجامعات والمدارس الفلسطينية.

وستشمل جولة العروض العديد من المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية منها الخليل، وجنين، والناصرة، والقدس، وجنين، ونابلس، وسلفيت، وغزة، وقلقيلية، ويافا، وبيت لحم، وقرى صيدا، وحزما، وصفا، والعديد من المخيمات مثل الجلزون والعروب وعايدة، وسترافق بعض شخصيات الفيلم وبعض المختصين السينمائيين العرض من أجل نقاش هذه التجربة مع الجمهور بعد العرض.

وحصل الفيلم على العديد من الجوائز السينمائية العالمية والعربية من ضمنها جائزة أفضل فيلم وثاٍئقي من مهرجان برلين السينمائي في دورته 67، وجائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير.