السينما العراقية: تاريخ طويل وإنجازات قليلة

مرّ على نشوء السينما العراقية، أكثر من قرن، منذ عُرِض أوّلُ فيلم عام 1909. لكنها بقيت، منذ ذلك التاريخ، دون المستوى المطلوب، الذي لا يتناسب وعمرها، بحسب مختصّين بها. حيث أقيم أول عرض فيلم سينمائي "سينماتوغراف" أُقيم في 26 تموز/ يوليو 1909، في "دار الشفاء" "الكرخ"، التي سُمِّيَت لاحقا "سينما بلوكي"، نسبة إلى تاجر يستورد الآلات، كان معروفًا آنذاك في العراق.

وظلّ القطاع الخاص منذ ذلك التاريخ، يستورد الأفلام ويوزّعها، لكن الحظّ لم يحالفه في بدء الإنتاج، إلا في الأربعينيات، وتحديدا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ بدأت بعدها صناعة الفيلم في العراق، عندما شرع أثرياء بتكوين شركات سينمائية، أولها "شركة أفلام بغداد المحدودة"، التي نالت إجازة عمل عام 1942، لكنها لم تُوَفَّق بإنتاج أي فيلم.

وأنتجت "شركة الرشيد العراقية المصرية"، في عام 1946، أول فيلم عراقي، بعنوان "ابن الشرق" للمصري نيازي مصطفى. في العام نفسه، تعاونت شركتا "السينما الحمراء" و"اتحاد الفنانين المصريين" لإنتاج فيلم ثانٍ، هو "القاهرة بغداد"، وفي عام 1960، أُنشئت أول مؤسّسة رسمية تعنى بالسينما، وبدأ نشاطها بإنتاج أفلامٍ وثائقية. وبعد عشرة أعوام، بدأت المؤسّسة إنتاج أفلام روائية. وبعد عام 1968، صدر قانون دمج المصلحة بـ "المؤسّسة العامة للإذاعة والتلفزيون"، وفي عام 1972 صدر قانون فصل المؤسسة عن الإذاعة، وتحويلها إلى مؤسسة تُعنى بشؤون السينما والمسرح.



وصدر قانون "المؤسّسة العامة للسينما والمسرح"، عام 1975، واستطاع الفيلم العراقي الوثائقي تسيّد المشهد الفني، فاشترك في مهرجانات سينمائية دولية، ووصل عدد المُنتَج منه إلى 40 فيلمًا، تناولت موضوعات عديدة، علمية وتربوية وتأهيلية وثقافية.

وأنتج القطاع الخاص، خلال المسيرة الفنية للسينما العراقية، أكثر من 50 فيلمًا، و"دائرة السينما والمسرح" 41 فيلمًا. وهناك أفلام أخرى أنتجها التلفزيون العراقي، لا علاقة للقطاعين العام والخاص بها؛ علمًا أن صناعة أفلام عراقية عديدة تمّت بفضل إنتاجات مشتركة مع دول عربية، كمصر ولبنان، بالتعاون مع مخرجين وممثلين عرب.

من جهته، يرى المخرج أيمن التميمي أن سبب الإخفاق كامنٌ في الانكسارات التي مرّ البلد بها، وفي الحروب المتتالية التي خاضها العراق، بالإضافة إلى أن الحكومات والطبقات المنتِجة لعبت دورًا رئيسيًا في تردّي الإنتاج السينمائي، بشكل عام: "أكثر الأفلام المنافسة في المهرجانات الدولية إنتاج خاص".

وقال التميمي في حواره مع "العربي الجديد"، إنّه رغم كون تاريخ السينما العراقية قديما، ورغم مرور أكثر من قرن على عرض أول فيلم، "لم يشفع هذا كلّه بتكوين محصلة تتناسب وهذا التاريخ، الذي يُفترض به أن يزخر بعددٍ كبير من الأفلام، في المجالات المختلفة". وأضاف: "أعتقد أن سبب ذلك كامنٌ في عدم الاهتمام الكبير لوزارة الثقافة، أو لمن يمثلها، وعلى امتداد عقودٍ طويلة، بدور السينما والإنتاج السينمائي، ما جعل أغلب الأفلام الجيدة من إنتاج القطاع الخاص". لكنه رأى أن هذا القطاع نفسه "محدودٌ أيضًا، إذْ لا يوجد كثيرون في العراق يدعمون الإنتاج السينمائي".

ويقترح أيمن التميمي أن يكون لوزارة الثقافة العراقية، قسم إنتاج خاص بالسينما العراقية، و"أن يبتعد عن الدوائر وعمن يحكمها، وأن تتكفّل الوزارة بفتح دورات وتنظيم بعثات، لتغيير أنماط التفكير، ولاستخدام الأنماط هذه، بشكل جيد، في صناعة الأفلام، لأن الشاب السينمائيّ، إنْ يكن مخرجًا أو مُصوِّرًا أو عاملاً في المجالات الفنية كلّها، نشأ على سينما قتل وعنف، فواقع السينما العراقية، اليوم، مليء بالدم نتيجة واقع البلد، وهي بعيدة كلّ البعد عن الدراما والكوميديا والمسائل الاجتماعية".

وأضاف التميمي: "لهذا، فإنّ أكثر المهرجانات التي تدعو إلى الحب والسلام تُبعد هذه الفئة من الأفلام، فيُصبح المنتج السينمائي العراقي في آخر الصفّ، أو يبقى أصلاً خارج المنافسة".

وتمنّى التميمي أنّ تكون في العراق "سينما واعدة، تصف العراق بجماله، وبما فيه من إيجابياتٍ داخل المجتمع". ورأى أنه في حال أُنتجت أفلامٌ رصينة، "ذات محتوى هادف"، يُمكن هذا "أنّ يشجع الكثير من الهواة والمهتمّين لبذل المزيد من الجهود، من أجل النهوض بمستوى أعلى للسينما العراقية".

وقال مدير السينما بوزارة الثقافة العراقية، فارس طعمه التميمي، إنّ هناك مهرجانات كثيرة في العراق، من البصرة إلى دهوك، تُنظّمها مؤسّسات المجتمع المدني، التي تنظّم، في الوقت نفسه، مهرجانات عربية، تشارك فيها دول من أنحاء العالم، وهي اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال، وباتت مؤثّرة: "بالتوازي مع إقامة المهرجانات، هناك صناع أفلام عراقيون حقيقيون، نالوا جوائز دولية كثيرة"، كـ"الدبّ الذهبي" في مهرجان برلين، التي نالها المخرج العراقي سلام سلمان، عن فيلمٍ له تناول فترة حكم داعش؛ وملاك عبد علي، الحاصل على جائزة في مهرجان دبي، ولؤي فاضل الذي فاز بجائزة في مهرجان برلين أيضًا، وغيرهم.

وأشار فارس طعمه التميمي إلى أن "السينما تحتاج إلى أموال كبيرة، لكن العراق يمر بمرحلة تقشف قاسية. بالتالي، فإن مهمة المخرج العراقي صعبة جدًا في هذه الفترة، لا سيما أن المرحلة التي تُطرح فيها مواضيع الحرب على تنظيم "داعش"، تحتاج إلى أموال كبيرة ودعم دولي. مع هذا، أعتقد أن المستقبل السينمائي العراقي سيكون أبهى وأنضج، وأقدر على الفوز بجوائز دولية".