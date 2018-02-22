  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

بمهرجان برلين: فيلم كوميدي يتحدى الصور النمطية عن إيران

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 11:27

بمهرجان برلين: فيلم كوميدي يتحدى الصور النمطية عن إيران
المخرج الإيراني ماني حقيقي (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضح المخرج الإيراني ماني حقيقي، أن فيلمه الكوميدي، الذي يدور حول مخرج أفلام تحميه عائلته من قاتل محترف، يتحدى الصور النمطية الشائعة عن إيران ونسائها في مهرجان برلين السينمائي.

وبيّن حقيقي في مؤتمر صحفي بعد عرض فيلم "خوك" أو "الخنزير"، أمس الأربعاء، أنه سعى لكسر الصورة النمطية حول النساء الإيرانيات قائلا إن "هناك نساء قويات في إيران واخترت أن أظهر ذلك في مقابل الصورة المعتادة التي تقدم لكم النساء الإيرانيات كضحية".

ويواجه المخرجون في إيران الرقابة، بل والسجن إذا ما تجاوزوا الأعراف المقبولة بشأن مواضيع مثل الجنس والسياسة، لكن حقيقي الذي يعتزم عرض فيلمه في إيران، قال إنه سئم أسئلة الصحفيين المتكررة عن آرائه السياسية والرقابة في بلاده.

وقال "كم مرة يتعين علينا أن نسمع ذلك؟ نعم هناك رقابة في إيران. نعم من الصعب التكيف معها ونعم نتعامل مع الأمر. لكن هناك أمورا أكثر بكثير يمكن مناقشتها".

ويُعتبر فيلم "خوك" واحدا من 19 فيلما تنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين والذي سيعلن جوائزه يوم السبت المقبل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصور النمطية
#إيران
#مهرجان برلين
#ماني حقيقي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بمشاركة 783 دار نشر: افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب
بمشاركة 783 دار نشر: افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب

2018-02-22

القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية تضم 6 روايات
القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية تضم 6 روايات

2018-02-21

"مالكوم إكس": رسالة تنوير مستمرة بعد عقود من اغتياله
"مالكوم إكس": رسالة تنوير مستمرة بعد عقود من اغتياله

2018-02-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

2018-02-21
القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

2018-02-21
هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

2018-02-21
تأجيل التصويت على قانون

تأجيل التصويت على قانون "القومية" بسبب خلافات بالحكومة

2018-02-21
قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

2018-02-21