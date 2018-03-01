فيلم جديد يجمع بين دي كابريو وبراد بيت

من المُقرّر أن يشترك نجما هوليوود، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، في بطولة فيلم جديد للمخرج كوينتن تارانتينو تدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون.

وأوضحت شركة "سوني بيكتشرز" منتجة الفيلم، إنه سيحمل اسم "وانس أبون آتايم إن هوليوود"، ويجسد فيه دي كابريو دور نجم سابق في مسلسل تلفزيوني بينما يلعب بيت دور الممثل البديل لهذا النجم، مشيرة إلى أن النجم وبديله داخل الفيلم "يجدان صعوبة في النجاح في هوليوود التي أصبحت غريبة عليهما. لكن ريك "دي كابريو" لديه جارة مشهورة جدا... شارون تيت".

وكانت الممثلة تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، قد لقيت مصرعها وهي حامل عام 1969 على يد أتباع مانسون. أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في تشرين الثاني 2017، عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وسيعرض الفيلم في التاسع من آب 2019، أي بعد 50 عاما على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنا، أو بالرصاص في لوس أنجليس.

وقال تارانتينو إنه ظل يعمل على سيناريو الفيلم لخمسة أعوام وإنه عاش أغلب سنوات حياته في منطقة لوس انجليس ”بما في ذلك عام 1969 عندما كان عمري سبع سنوات".

وأضاف في بيان: "أنا متحمس جدا لأن أعرض صورة لم تعد موجودة للوس انجليس وهوليوود. ولا يمكن أن أشعر بسعادة أكبر من سعادتي بالعمل مع فريق يجمع دي كابريو وبيت".

وفاز دي كابريو بجائزة أوسكار عام 2016 عن دوره في فيلم "ذا ريفينانت" بينما رشح بيت للجائزة مرتين.

وفاز تارانتينو بأوسكار أفضل سيناريو عن فيلمي "جانجو أنتشيند" و"بالب فيكشن" اللذين أخرجهما أيضا.

يُذكرُ أن هذا أول فيلم يجمع بين دي كابريو وبيت.