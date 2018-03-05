"بلاك بانثر" يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثالث

استمر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر" في تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 65.7 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو، والفيلم من إخراج ريان كوجلر.

وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والغموض الجديد "رد سبارو" مسجلا إيرادات بلغت 17 مليون دولار، والفيلم بطولة جنيفر لورانس وجويل إيدجيرتون وماتياس شونارتس ومن إخراج فرانسيس لورانس.

أما في المركز الثالث، جاء فيلم الجريمة والدراما الجديد "ديث ويث" بإيرادات بلغت 13 مليون دولار، وهو من إخراج إيلي روث ويلعب دور البطولة فيه كل من بروس ويلز وفينسنت دونوفريو وإليزابيث شو.

وتراجع فيلم الحركة والكوميديا "جيم نايت" من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث محققا 10.7 ملايين دولار، من بطولة راشيل مكادامز وجاسون باتيمان وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "بيتر رابيت" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا عشرة ملايين دولار فقط، وشارك في الفيلم بالأداء الصوتي كل من جيمس كوردن وفيصل بازي ودومنال جليسون.