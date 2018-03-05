  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

"بلاك بانثر" يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثالث

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 16:47

"بلاك بانثر" يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثالث
الممثل تشادويك بوزمان أحد أبطال فيلم (بلاك بانثر)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

استمر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر" في تصدر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 65.7 مليون دولار.

ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو، والفيلم من إخراج ريان كوجلر.

وجاء في المركز الثاني فيلم الإثارة والغموض الجديد "رد سبارو" مسجلا إيرادات بلغت 17 مليون دولار، والفيلم بطولة جنيفر لورانس وجويل إيدجيرتون وماتياس شونارتس ومن إخراج فرانسيس لورانس.

أما في المركز الثالث، جاء فيلم الجريمة والدراما الجديد "ديث ويث" بإيرادات بلغت 13 مليون دولار، وهو من إخراج إيلي روث ويلعب دور البطولة فيه كل من بروس ويلز وفينسنت دونوفريو وإليزابيث شو.

وتراجع فيلم الحركة والكوميديا "جيم نايت" من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث محققا 10.7 ملايين دولار، من بطولة راشيل مكادامز وجاسون باتيمان وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "بيتر رابيت" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا عشرة ملايين دولار فقط، وشارك في الفيلم بالأداء الصوتي كل من جيمس كوردن وفيصل بازي ودومنال جليسون.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بلاك بانثر
#خيال علمي
#أميركا
#صندوق التذاكر
#إيرادات الأفلام

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأوسكار يعلن عن نتائجه النهائية لهذه الدورة
الأوسكار يعلن عن نتائجه النهائية لهذه الدورة

2018-03-05

"السياسة الروسية بالشرق الأوسط: صناعة سلام أم مفاقمة نزاعات؟"
"السياسة الروسية بالشرق الأوسط: صناعة سلام أم مفاقمة نزاعات؟"

2018-03-04

"جت آوت" يفوز بجائزة سبيريت أفضل فيلم وأفضل مخرج
"جت آوت" يفوز بجائزة سبيريت أفضل فيلم وأفضل مخرج

2018-03-04

الأكثر قراءة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

عائلة الشاب من شفاعمرو: خلفية الدهس بعكا ليست قومية كما تدعي الشرطة

2018-03-04
حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

2018-03-04
صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

صدمة كروية: وفاة كابتن فيورنتينا وتأجيل مباريات الدوري

2018-03-04
تهديد إسرائيل لنصر الله و

تهديد إسرائيل لنصر الله و"الحل" في سورية

2018-03-04
مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

مصرع المحامي أكرم كبها من برطعة في حادث طرق بتركيا

2018-03-04