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جائزة أفضل ممثل بمهرجان "تطوان" للفنان محمد بكري

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 10:32

جائزة أفضل ممثل بمهرجان "تطوان" للفنان محمد بكري
الفنانان محمد وصالح بكري في مشهد من "واجب"
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

حصل الفنان الفلسطيني محمد بكري، ابن قرية البعنة في أراضي 48، على جائزة أفضل ممثل في مهرجان "تطوان" لسينما البحر الأبيض المتوسط، والذي أقيم في الفترة بين 24 إلى 31 آذار/ مارس الماضي في مدينة تطوان بالمغرب.

وتأتي هذه الجائزة لدور البطولة الذي قدمه في الفيلم الفلسطيني "واجب" تحت اسم "أبو شادي"، إلى جانب نجله صالح الذي لعب دور "شادي".

وتنافس 20 فيلما على جوائز الدورة 24 للمهرجان من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط، وشارك الفيلم الفلسطيني "واجب" بين 12 فيلما طويلا ولاقي الاهتمام الإعلامي الإيجابي الواسع في ظل أصوات هاجمت الفيلم واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن بكري كان قد فاز أيضًا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن نفس الدور في فيلم "واجب".

 

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد بكري
#مهرجان تطوان
#المغرب
#فيلم واجب
#البعنة
#صالح بكري

جائزة أفضل ممثل بمهرجان "تطوان" للفنان محمد بكري

من عرب 48

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