"هالوين" يتصدّر شباك التذاكر و"فينوم" يتراجع للمركز الثالث

للأسبوع الثاني على التوالي، يتصدّر فيلم الرعب الأميركي "هالوين" الذي يقوم ببطولته جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون، شبابيك التذاكر في الولايات المتحدة، ليحقق إيرادات وصلت 32 مليون دولار، بعد أن حقق إيرادات بلغت 77.5 مليون دولار.

وتدور أحداث فيلم "هالوين"، وهو أحد أفلام سلسلة "هالوين"، حول القاتل المقنّع مايكل مايرز الذي يعود للانتقام في مواجهة أخيرة مع لوري سترود، والذي ظل يطاردها منذ أربعة عقود بليلة الهالوين.

كذلك، فقد احتفظ الفيلم الموسيقي "مولد نجمة A star is born" الذي تلعب بطولته المغنية المعروفة ليدي غاغا، وبرادلي كوبر وسام إليوت، بالمركز الثاني هذا الأسبوع أيضًا، بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

فيما تراجع فيلم الحركة والخيال العلمي "فينوم Venom" إلى المركز الثالث في الأسبوع الثالث لعرضه، محقّقًا إيرادات بلغت هذا الأسبوع نحو 10.8 مليون دولار، بعد أن تصدر المركز الأول وحقق في أسبوع عرضه الأول إيرادات وصلت إلى 80 مليون دولار، وهو يروي قصة بطل خارق، من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، وإخراج روبن فليشر.

كذلك احتفظ فيلم الكوميديا "صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين goosebumps 2: haunted halloween" بالمركز الرابع بإيرادات بلغت نحو 7.5 مليون دولار، وهو من طولة ويندي ماكيلندون كوفي وكين جونج وكريس بارنيل ومن إخراج آري ساندل.

كما جاء فيلم الحركة الجديد "الصياد القاتل hunter killer" في المركز الخامس في الأسبوع الثالث لعرضه، بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار، وهو من بطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان وليندا إدنا كاردليني ومن إخراج دونوفان مارش.