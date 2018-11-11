مهرجان قرطاج يُعلن أسماء الأفلام التي فازت بمسابقاته

حصل الفيلم التونسي "فتوى"، مساء أمس السبت، على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة التاسعة والعشرين لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، فيما حصل فيلم "أمل" المصري على جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وفاز "فتوى" لمخرجه محمود بن محمود، بجائوة "التانيت الذهبي" في حفل اختتام المهرجان الذي انطلق يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بمسرح "الأوبرا" بمدينة الثقافة، بالعاصمة تونس.

كما حاز فيلم "يوم الدّين" للمخرج المصري أبو بكر شوقي بجائزة التانيت الفضّي، فيما كان التانيت البروزي من نصيب فيلم "مسافرو الحرب" للمخرج السوري جود سعيد.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقيّة الطويلة فقد منح التانيت الذّهبي لفيلم "أمل" للمخرج المصري محمّد صيام، أما التانيت الفضي فقُدم لفيلم "تأتون من بعيد" للمخرجة المصرية أمل رمسيس، فيما تحصل فيلم " طِرْس، رحلة الصعود إلى المرئى" للمخرج اللبناني غسام حلواني.

وفي كلمة له خلال حفل الاختتام قال صيام: " عملت على هذا الفيلم لمدة 6 أعوام .. صحيح أنني تعرضت لعديد المشاكل ولم يسمح لفيلميا الوثائقيين ان يعرضا في العديد من البلدان العربية .. لا يجب أن نخاف من النقد لأنه حنتما سوف يجعل بلداننا تتطور وتتقدم".

وتحصل فيلم "رفيقي من كينيا على جائزة أحسن موسيقى للأفلام الروائية الطويلة، وذهبت جائزة أحسن سيناريو للفيلم الكيني "سوبا مودو" ، أما جائزة أحسن صورة فكانت لفيلم "مسافرو الحرب" من سوريا الذّي حصد ايضا جائزة الجمهور.

وتحصلت الممثلة الكِينية سامانتا موغاتسيا على جائزة أحسن ممثلة في مسابقة الفلام الروائية الطوِيلة فيما كانت جائزة أحسن ممثل للتونسي أحمد الحفيان.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كان التانيت الذهبي من نصيب فيلم "إخوان" لمريم جوبار من تونس، أما التانيت الفضي فمنح لفيلم "بيت لالو" لكلي كالي من البنين، كما قدم التانيت البرونزي لفيلم "استرا" لنضال قيقة من تونس. وضمن المسابقة نفسها قدّمت هيئة المهرجان تنويها خاصا لفيلم "بائع الزهور" لمخرجه التونسي شامخ بوسلامة .

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، تحصّل فيلم " أصداء" للبناني نيكولا خوري على جائزة التانيت الذهبي، كما منح التانيت الفضي لفيلم "أمضيت على العريضة" للفلسطيني مهدي فليفل أما التانيت البرونزي فذهب لفيلم "كيدوغو" لمامادو خما غي من السينغال.وتحصل فيلم صوفيا" للمخرجة المغربية مريم بن مبارك على جائزتي الطاهر شريعة (مؤسس المهرجان) و "تيفي 5 موندن" .



