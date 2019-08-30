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"المرشحة المثالية" فيلم يواكب تغيير الأنماط الاجتماعية في السعودية

تاريخ النشر: 30/08/2019 - 10:59

"المرشحة المثالية" فيلم يواكب تغيير الأنماط الاجتماعية في السعودية
(تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

 يجسد فيلم "المرشحة المثالية" (ذا بيرفيكت كانديدت) للمخرجة هيفاء المنصور قصة طبيبة سعودية دائمة السعي نحو التغيير الاجتماعي للأنماط التفكيرية المتحفظة، ويحاول استعراض المعيقات المجتمعية التي تواجه امرأة، تعلن ترشحها لتولي منصب محلي، بواسطة التمييز الجندري.

و هيفاء المنصور هي واحدة من بين مخرجتين فقط تشاركان في المنافسة القوية التي تشمل 21 فيلما للحصول على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

المخرجة هيفاء المنصور (تويتر)

ويعكس الفيلم التغييرات التي تشهدها المملكة، والتي وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ يبدأ ببطلة الفيلم مريم، وهي تقود سيارتها.

وعندما تفشل رحلة خططت للقيام بها إلى دبي ينتهي المطاف بمريم وهي تضع اسمها في قائمة المرشحين للمجلس البلدي. وبسبب شعورها بالإحباط من عدم تمهيد طريق للمركز الطبي الذي تعمل فيه تتعهد مريم بأن تقوم بذلك بنفسها إذا فازت.

وتطلق مريم حملتها الانتخابية بمساعدة شقيقاتها على الرغم من مواجهتها للكثير من الاعتراضات والقواعد التمييزية بسبب كونها امرأة. وتقول هيفاء إنها تأمل في أن يبعث الفيلم برسالة تمكين للسعوديات.

وقالت في مؤتمر صحفي يوم أمس، الخميس، إنها ترغب شخصيا في مشاركة المزيد من النساء في السياسة وأن تصبحن فاعلات في المجتمع لكن الأمر سيكون صعبا لأن المجتمعات ما زالت متحفظة والأسر لا تريد أن تتولى النساء مناصب ولا أن تخرج في العلن.

وتابعت قائلة "لكن هناك زخما للتغيير في السعودية الآن وتلك فرصة للنساء لاستغلالها".

 


#السعودية
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