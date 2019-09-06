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مصر ترشح "ورد مسموم" للأوسكار

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 11:29

مصر ترشح "ورد مسموم" للأوسكار
(تويتر)
عرب ٤٨

قدمت مصر، أمس الخميس،  أوراق ترشيحها لفيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، لينافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام.

الفيلم بطولة مريهان مجدي (كوكي) وإبراهيم النجاري ومحمود حميدة وهو مأخوذ عن رواية "ورود سامة لصقر" للمؤلف أحمد زغلول الشيطي.

تدور أحداث الفيلم داخل منطقة المدابغ في القاهرة، حيث تعيش عاملة النظافة تحية وشقيقها صقر وأمهما.

ترتبط تحية بعلاقة وثيقة مع شقيقها، الذي تهتم بكافة شؤونه وتفاصيل حياته، وعندما يقرر الشقيق الخروج من الحي الفقير والهجرة بشكل غير شرعي بحثا عن حياة أفضل تبذل تحية كل ما بوسعها لمنعه حتى يبقى بجوارها.

وسبق للفيلم أن عرض بالعديد من المهرجانات العربية والأجنبية وفاز ببعض الجوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

 

وقالت نقابة المهن السينمائية في مصر إن لجنة مشكلة من نقاد وصحفيين ومخرجين اجتمعت أمس الخميس وأجرت تصويتا على عدد من الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار.

وأضافت أن "ورد مسموم" حاز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

ويحق لكل دولة في العالم ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لتقوم بعد ذلك أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة بإعلان الأفلام المقبولة ضمن قائمة أولية في كانون الأول/ ديسمبر ثم إعلان قائمة مختصرة في كانون الثاني/ يناير.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الثانية والتسعين لجوائز الأوسكار في التاسع من شباط/ فبراير 2020 في هوليوود.

 


#فيلم
#أوسكار
#فيلم أجنبي
#ورد مسموم

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