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آل باتشينو يخرج من السينما لبطولة مسلسل للمرة الأولى

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 15:37

آل باتشينو يخرج من السينما لبطولة مسلسل للمرة الأولى
آل باتشينو (أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

ينطلق غدا الجمعة، عرض مسلسل "هنترز" (صيادون) للمرّة الأولى على منصّة "أمازون برايم" للمحتوى التّرفيهي والتّلفزيونيّ، بمشاركة النّجم الأميركي آل باتشينو، الّذي يشارك للمرّة الأولى في مسيرته الفنّيّة الممتدّة لأكثر من خمسة عقود، بعملٍ تلفزيونيّ خارج شاشات السّينما.

ويلعب باتشينو دور البطولة في المسلسل الجديد الّذي أنتجته شركة "أمازون برايم"، وتدور أحداثه حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينيات، مستوحى من قصة حقيقية وهو "رسالة حب" إلى جدة مؤلف المسلسل وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن باتشينو الذي سيتم عامه الثمانين في نيسان/ أبريل المقبل، قوله إنّه "لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات. الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة".

وأضاف باتشينو الذي كان مرشحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذي أيرشمان" (الأيرلندي) إنّ "هذه أيضا قصة مجنونة... قصة مجنونة ومرعبة.. حقا مخيفة. كما تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية".

وقال مؤلف المسلسل ديفيد ويل إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب والتي روتها له عندما كان طفلا، موضحًا أنّه "في سن صغيرة بدت لي هذه (القصص) وكأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين".

وأضاف أنّ "العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة. ومن ثم فمسلسل ‘هنترز‘ هو في حقيقة الأمر رسالة حب لها".

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