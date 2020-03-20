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"الجاسوس 88": وثائقي جديد للتلفزيون العربي عن إيلي كوهين

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 17:45

"الجاسوس 88": وثائقي جديد للتلفزيون العربي عن إيلي كوهين
عرب ٤٨

يعرض التلفزيون العربي يوم الإثنين المُقبل، فيلمًا وثائقيا من إنتاجه حول قصّة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، تحت عنوان "الجاسوس 88".

ويتحدث الفيلم عن قصة كوهين، جاسوس الموساد الشهير، عبر الحديث عن قصة تجنيده واختياره للمهمة السرية في دمشق، وصولًا إلى حقيقة اختراقه النظام السوري، وما هي القصة الحقيقية لكشفه والقبض عليه.

والفيلم هو الأول الذي يتحدّث عن طبيعة المهمة السرية لكوهين في دمشق، مستعرضا الهدف الأساسي من عملية التجسس، فقد كان من بين المهام الموكلة للجاسوس الإسرائيلي مهمة رصد الضباط النازيّين المختبئين في سوريا بعد الحرب العالمية، تحديدًا الضابط النازي الذي كان مقربا من نظام البعث السوري، الويس برونر. إلا أن مهمة كوهين تغيرت في لحظة معينة لاحقا، لسبب ما زال يتحفّظ الموساد عن الإفصاح عنه حتى يومنا هذا.

إلى جانب هذا، يستعرض الفيلم استهتار الجاسوس الإسرائيلي في المهمّة الّتي أُرسِل من أجلها، مبيّنًا فشله في حماية نفسه؛ كما يظهر عدم اعتراف الموساد بوجود أخطاءٍ مرتكَبَةٍ في هذه العملية بغية الحفاظ على بطولة كوهين.

كذلك يتضمن الفيلم شهادات حصرية لشقيق إيلي كوهين، إبراهام كوهين، بالإضافة إلى شهادات كلٍّ من نعوم نحمان وتيبر وإيان بلاك.

ويُعرض الفيلم على شاشة التّلفزيون العربي في تمام السّاعة 19:00 بتوقيت غرينتش، 21:00 بتوقيت فلسطين، يوم الإثنين المُقبل، الموافق 23 من شهر آذار/مارس الجاري.


#إيلي كوهين
#التلفزيون العربي
#وثائقي
#أفلام وثائقية
#جاسوس إسرائيلي

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